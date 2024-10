‚Do brány Kinský, do útoku Chorého.‘ Expert Horváth by v zápase proti Albánii dal šanci hráčům Slavie

České fotbalisty čeká v pátek večer třetí zápas v Lize národů, na Letné se od 20.45 utkají s Albánii, které loni v kvalifikaci na mistrovství Evropy podlehli 0:3. „Bude to úplně jiný zápas než loni. Kluci budou připravení na ofenzivní a rychlé fotbalisty soupeře,“ věří expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth před klíčovým duelem. Praha 11:07 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Kinský | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Máš rád reprezentační pauzy nebo už se těšíš znovu na ligové zápasy?

Na ligu se samozřejmě těším, ale máme možnost sledovat i ostatní reprezentační týmy a jsou k vidění zajímavé zápasy. Děje se to každý den, což je super. Ne jako dřív, když se hrálo dvacet zápasů ve středu a deset zápasů ve čtvrtek. Hraje se každý den něco, což je pro fanoušky fajn.

Zaznamenal jsi, že se v posledních dnech řeší, že Letná ještě není na večerní zápas vyprodaná a jak velký problém to pro reprezentaci může být?

Je to nepříjemnost. Zápas s Ukrajinou se z tohoto pohledu hodně nepovedl. Všichni mají obavu, aby to nebylo podobné. Budu věřit tomu, že Albánců tady tolik nebude a čeští fanoušci si najdou cestu na stadion, aby podpořili národní tým. Pro hráče je pocta být v národním týmu a uvědomují si zodpovědnost a podporu potřebují. Jsou chvíle, kdy fanoušci jsou směrem k oblíbencům nevrlí, ale teď fotbalisté chtějí udělat všechno pro to, aby byli úspěšní.

Kdo podle tebe dostane ve večerním zápase šanci z dvojice brankářů Antonín Kinský a Matěj Kovář?

Já bych do zápasu postavil většinu hráčů Slavie, takže bych tam dal i brankáře Kinského. Slavia má velkou formu a to neříkám jen kvůli nedělnímu výkonu v derby, ale znovu se vrátím k zápasu s Lille, ve kterém byla Slavia fantastická i přesto, že pro ni nedopadl dobře. Od té doby podává konstantní výkony a všichni hráči, kteří táhnou Slavii, tak jsou po zásluze v reprezentaci. Ve Spartě je plno cizinců, takže tam jádro hráčů pro národní tým nevybudujeme. Ve Slavii je Provod, Bořil, Chorý, Holeš nebo Kinský. Kolem nich by se měl postavit současný národní tým.

Kdybys byl v pozici trenéra Ivana Haška, tak bys upravil taktiku právě na míru fotbalistům Slavie nebo by si měl národní tým držet vlastní tvář?

Záleží na tom, čemu věří Ivan Hašek s realizačním týmem. Mně se hra Slavie líbí. Hrají fyzicky náročný fotbal, který opravdu nevoní nikomu. Zažili to i Souček s Coufalem, kteří v tom systému hráli dlouho. Úplně si ale nemyslím, že za tři dny srazu předěláš hráče do určitého systému. Jednodušší je zpomalit, postavit se do zóny a bránit v ní. Slávisté ale mají v DNA jiný styl hry, zdobí je a jsou s tím úspěšní i v pohárové Evropě. Je otázkou, jak to dopadne dnes, ale věřil bych, že se bude hrát podobným stylem jako funguje Slavie.

S jakou variantou bys u českého týmu počítal v útočné fázi?

Je tam hodně hráčů a je těžké se do toho trefit. Myslím si, že nastoupí Tomáš Chorý, ale nevím, kdo k němu. Chorého výkony pro mě nejsou překvapením a nyní ve Slavii je ještě víc na očích. Při zápasech Slavie je pod větším tlakem než třeba v Plzni, ohromně se posunul a je to skvělý útočník. Slávisté, kteří k němu měli výhrady, tak když se podívají na stadionu na jeho zápasy, tak vidí, co je hráč schopný udělat pro mužstvo. Stejně dobře bude pracovat pro národní mužstvo, a i kdyby neskóroval, tak jeho práci, kterou v ofenzivě odvede, nemůže nikdo jiný z útočníků v nominaci nahradit.

Určitě si pamatuješ na skoro přesně rok starou porážku české fotbalové reprezentace v Albánii 0:3 při kvalifikaci na mistrovství Evropy. Čemu se vyvarovat, aby se to neopakovalo?

Bude to úplně jiný zápas. Kluci během roku odehráli plno zápasů na klubové i reprezentační úrovní. Určitě Albánci mají výborné hráče, což je potřeba si připomenout, že čeští fotbalisté nejdou hrát proti eskymákům, ale proti velmi kvalitnímu mužstvu. Musí si dát pozor na rychlé ofenzivní hráče a také tam mají střelce z delší vzdálenosti. Myslím si, že na to všechno budou kluci připravení a věřím, že se nebude opakovat loňský rok.