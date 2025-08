Do české ligy se jeho soubojovost hodí. Tohle ale bylo přestřelené, říká kouč Psotka ke zkratu Chorého

Nedělní vítězství fotbalistů Slavie 1:0 na hřišti Slovácka zastínila kauza kolem útočníka Tomáše Chorého. Ten se po souboji ve vlastním pokutovém území ohnal po protihráči Milanu Hečovi a gólmana soupeře zasáhl do choulostivých míst. Útočnou oporu Pražanů teď místo střílení dalších ligových branek zřejmě čeká delší zápasová pauza. Praha 18:35 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý (archivní foto) | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: Profimedia

Situaci z nastavení druhé půle už domácí fotbaloví fanoušci dobře znají. Tomáš Chorý udeřil pěstí do rozkroku brankáře Slovácka Milana Heču a viděl červenou kartu.

„V 97. minutě nemůžeme tohle dělat. V minulé sezoně jsme to nedělali, proto jsme byli tak úspěšní. Tohle se stávat nesmí,“ řekl po utkání v Uherském Hradišti slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

A sám Chorý na sociálních sítích klubu z Edenu přispěchal s omluvou. Chorý odehrál v nejvyšší soutěži 241 zápasů, vyloučený byl ale vůbec poprvé. A hned mu hrozí závažný trest - pokud disciplinární komise uzná, že Heču napadl zvlášť hrubým způsobem, může být útočník sešívaných bez fotbalu až půl roku, tedy přes 20 utkání.

️ Vyjádření Tomáše Chorého k zákroku ke konci zápasu se Slováckem #fcssks pic.twitter.com/Au0250b9jA — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 3, 2025

Jasné prohlášení napsala Slavia i na svých účtech na sociálních sítích. I bývalý Chorého trenér z Olomouce, Zdeněk Psotka uznal, že třicetiletý útočník hraje na hraně. „V devadesáti procentech případů je to pozitivní vlastnost, zejména v české lize, která je hodně soubojová. Když si ale vezmeme nějaké důležité momenty a jednotlivé záběry si zpomalíte, tak je to z jeho strany mnohdy přestřelené a hodně negativní,“ říká kouč Psotka.

Dvě odlišné osobnosti

Chorý na trávníku a Chorý v osobním životě jsou ale prý dvě rozdílné osobnosti. „Mimo hřiště je hodně klidný, spořádaný, má rodinu, děti, ale na hřišti by se rozdal pro všechny. Nerad prohrává. Možná polevil trochu v koncentraci a přišel tak ústřel teď na hřišti,“ popisuje Psotka.

„Boxerský úder ze strany Tomáše Chorého tam byl. Nemělo by se to vůbec stát. Tomáš teď musí čekat na verdikt disciplinárky a musí nést následky. Bude to podle mě tvrdý trest,“ navázal na Psotku expert Radiožurnálu Sport, pětinásobný mistr ligy Pavel Horváth.

O trestu pro Tomáše Chorého rozhodne disciplinární komise zřejmě ve čtvrtek. To, že dostal první červenou v ligové kariéře, sice může verdikt zjemnit, i tak ale dvoumetrového forvarda čeká delší pauza.

ℹ️ Vyjádření SK Slavia Praha k incidentu Tomáše Chorého #fcssks pic.twitter.com/1cU3iHRCV0 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 4, 2025