Bořek Dočkal opouští Čínu a míří na hostování do MLS

Český fotbalový reprezentant Bořek Dočkal míří z čínského klubu Che-nan Ťien-jie do Philadelphie Union ze zámořské MLS, kde by měl rok hostovat. Devětadvacetiletý záložník už se svým agentem Viktorem Kolářem ze společnosti Sport Invest odletěl do Spojených států americkcýh dojednat detaily nového angažmá.

Philadelphia 15:39 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít