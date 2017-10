Dočkal pomohl Che-nanu dvěma asistencemi k výhře 2:1 a tím i k záchraně v čínské lize

Český reprezentační záložník Bořek Dočkal pomohl k výhře Che-nanu na hřišti trápícího se Jen-pienu dvěma asistencemi k výhře 2:1. K nahrávkám na dva góly Christiana Bassogoga přidal i povedenou ránu, která však skončila na tyči. Che-nan se tak ve 28. kole čínské superligy zachránil. Jen-pieng na druhé straně čeká sestup. Peking 17:15 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bořek Dočkal v reprezentačním dresu | Zdroj: AC Sparta Praha

Che-nan se i díky výraznému přispění Bořka Dočkala zachránil v čínské superlize a odsoudil svého soupeře Jen-pieng k sestupu do druhé čínské ligy, a to již dvě kola před koncem.

V případě sestupu Dočkalova týmu by byl návrat reprezentanta do Sparty, odkud do Číny odešel, velmi blízko. Takto se zdá pravděpodobnější, že Dočkal smlouvu v Číně dodrží a vracet se do Česka nebude.

Dočkal má po 22 zápasech v Číně na svém kontě 3 góly a 5 asistencí.