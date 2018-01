Dopoledne s míčem, odpoledne běhání. Slávisté ve Španělsku poznávají styl trenéra Trpišovského

„Určitě se nevzdávám. Stát se může všechno. My můžeme všechno na jaře vyhrát, oni můžou nějaké body poztrácet a dostat se pod tlak. Chci věřit a věřím, že můžeme ještě zabojovat,“ vzkazuje pro Radiožurnál útočník Milan Škoda ze Španělska.

Slavia na Pyrenejském poloostrově absolvuje první ze dvou zahraničních soustředění v rámci zimní přípravy. Hráči tak mají dost času, aby poznali nového trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Poznáváme ho dost tvrdě. Tréninky jsou hodně náročné. Dopoledne máme intervalové tréninky nebo manéže, ale alespoň je to s míčem, odpoledne už je to bez balonu. Běháme kilometry nebo nějaké rychlejší úseky a je to hodně náročné," vypráví útočník.

Hráči jsou na běhání podle výkonnosti rozdělení do několika skupin. Obránce Jakub Jugas se dostal do té nejlepší. „Dostal jsem se do skupiny Keňanů, ve které jsou Tomáš Souček, Honza Sýkora nebo Honza Bořil. Cením si toho. Snažím se jich držet a myslím, že běháme celkem slušně."

Nový trenér Jindřich Trpišovský nahradil Jaroslava Šilhavého, který doplatil na podzimní nezdary. Slavia po zisku titulu nabrala v novém ročníku velkou ztrátu na Plzeň, nepostoupila do Ligy mistrů a v Evropské lize nezvládla poslední zápas ve skupině, takže se neprobojovala do jarní části.

"Měli jsme vyšší ambice,“ uznává Milan Škoda.

Záložník Tomáš Souček se s Trpišovským a jeho asistenty setkává v kariéře už potřetí. Zažil je totiž na hostováních na Žižkově a v Liberci.

„Jsou pořád stejní. Dá se s nimi mluvit. Ptají se hráčů, jak se cítí. Myslím, že je to pro všechny kluky pozitivní, říká Souček na soustředění.

Ve Španělsku budou slávisté do 15. Ledna. Před startem jarní sezony v polovině února absolvují ještě kemp v Dubaji. Jarní část nejvyšší domácí soutěže zahájí sešívaní v sobotu 17. února v Jihlavě.