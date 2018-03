'Dostal jsem ubezpečení, že z pohledu Slavie se nic nemění.' Nezmara problémy CEFC neznervózňují

„Píše se, že máme vážné problémy, ale pan Tvrdík mě několikrát ubezpečil, že je nemáme. Úplně mimo mě to nemůže jít vzhledem k tomu, že jsem členem představenstva, ale chodu klubu se to nijak nedotýká, takže to nepociťujeme nijak,“ přiznává sportovní ředitel fotbalové Slavie Jan Nezmar, že situaci okolo CEFC sleduje.

Mise Šanghaj. Mynářovi v Číně potvrdili, že šéf CEFC je vyšetřovaný a odejde z čela firmy Číst článek

Čínská společnost vlastnící klub z Edenu má údajně finanční problémy a objevily se i informace, že její šéf Jie Ťien-ming je vyšetřován kvůli podezření z ekonomické kriminality. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ale Nezmara ujistil, že současná kauza nebude mít na fungování klubu vliv.

„Z jeho strany jsem dostal ubezpečení, že v ohledu Slavie se rozhodně nic nemění a že po plánované cestě, po které jsme se vydali, můžeme pokračovat,“ říká Nezmar.

S Tvrdíkem je Nezmar v každodenním kontaktu a zůstává v klidu i proto, že na všechny své otázky dostal vždy od představenstva uspokojivou odpověď.

„Otázky na téma, co bude nebo nebude, byly vždycky zodpovězeny adekvátně a myslím si, že žádné obavy nepanují,“ zachovává klid Nezmar.

Klid údajně panuje i ve slávistické kabině. Strach z budoucnosti prý hráči nemají.

„Výplaty chodí včas, což je podstata toho, co bude každý hráč řešit,“ říká Nezmar.

Z pohledu ekonomického fungování Slavie má Nezmar od představenstva klubu stále stejné pokyny – o finance se starat nemá.

'Bylo to šílené.' Škoda v derby překonal noční můru, Kadlec zažil nejhorší zápas kariéry Číst článek

„Mám řešit sportovní stránku a to, co potřebujeme. Nemám řešit, jestli na to jsou nebo nejsou peníze,“ říká Nezmar.

Slavia minulé léto stejně jako Sparta mohutně utrácela. Letos něco podobného očekávat nelze. Důvodem ale nejsou údajné finanční problémy vlastníka klubu.

„Náš způsob práce, který jsme tu v rámci nové sportovní filosofie chtěli razit, o dost víc směřuje k efektivitě a k tomu, aby vynaložené prostředky byly opravdu pokud možno adekvátní,“ dodává sportovní ředitel Jan Nezmar, že Slavia chce do budoucna razit cestu šetrnější přestupové politiky.