V dresu Dukly si odbyl ligovou premiéru Tomáš Kott. ‚Ze začátku jsem měl trochu trému,‘ přiznává

Domácí remíza se Zlínem je pro ně spíše ztrátou, na druhou stranu v této sezoně bodovali v lize teprve podruhé. Fotbalisté Dukly na Julisce remizovali se Zlínem 1:1. V základní sestavě Pražanů nastoupil ke svému prvnímu ligovému zápasu v kariéře osmnáctiletý záložník Tomáš Kott. V rozhovoru pro Radiožurnál říká, že se ziskem bodu nejsou ale Pražané spokojení.

Jak jste si užil první start v lize?

Myslím si, že to nebylo tak zlé. Cítil jsem se dobře a kluci mě podpořili. Celý týden to šlapalo, jak mělo. Ze začátku jsem měl trochu trému, ale chytil jsem se pár přihrávkami a bylo to dobré.

Zlínu se v dosavadním průběhu sezona celkem daří. Jste nakonec s bodem spokojený?

Asi moc ne. Byli jsme jednoznačně přesvědčení, že ten zápas zvládneme, ať budeme hrát s kýmkoliv. Nejsme zrovna v pozici, kdy si můžeme vybírat, proti komu budeme budovat. Chceme jít do každého zápasu na sto procent. Teď po zápase to nebereme, ale co se dá dělat.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte proti Zlínu v základní sestavě?

Dozvěděl jsem se to před zápasem v kabině. Na trénincích to tak úplně nevypadalo.

Jste spíše fotbalista se subtilnější postavou. Jaký to pro vás byl rozdíl oproti juniorské lize, co se týká osobních souboj?

Je to velký rozdíl. Když nastoupíte se stejně starým hráčem, není rozdíl, jestli je menší, nebo větší, a pak když nastoupíte do zápasu, kde jsou hráči, kteří to hrají třeba pět, deset let. Mají větší zkušenosti a určitě je to znát. Myslím si, že jsem si nevedl tak špatně. Doufám, že se to bude jenom zlepšovat.

Pod trenérem Skuhravým se Dukla herně zvedá. Je to poznat i na náladě v týmu?

Změna hry je velká a myslím si, že to pobíráme docela dobře. I když to není úplně jednoduché za tři týdny dostat tým, kam chcete. Kdyby to bylo třeba v letní přípravě, kdy máte dva tři měsíce, ale takhle za dva, tři týdny je to opravdu těžké. Snažíme se a doufáme, že nám to půjde čím dál tím víc.