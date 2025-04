Dukla může v boji o záchranu ještě kousat. Plzeň druhé místo uhájí, předpokládá expert Horváth

V sobotu vyvrcholí základní část české nejvyšší fotbalové soutěže. Všech osm duelů 30. kola začíná v 16 hodin v kombinovaném přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. „Pardubice mají k tomu, aby se vyhnuly baráži, hodně daleko. Naopak Dukla může ještě Slovácko a Teplice kousnout, i když v Plzni body získá těžko,“ říká expert Pavel Horváth. Praha 11:50 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Dukly Praha v závěru základní části bojují o to, aby se vyhnuli baráži. Naopak ostravský Baník bojuje o druhou příčku v tabulce | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Před 30. ligovým kole se na druhém místě tabulky drží plzeňská Viktoria, která hostí na domácím stadionu pražskou Duklu. Pohlídají si svěřenci Miroslava Koubka druhou příčku?

Papírově to tak vypadá. Viktorka je na domácím hřišti silná. Rozhodně není vhodné Duklu podceňovat, protože v závěru základní části soutěže ukázala sílu. Viktoriány nečeká jednoduchý soupeř, protože Dukla hraje o život.

Může v závěrečném kole klopýtnout Sparta na hřišti Pardubic nebo Baník Ostrava doma proti Bohemians?

Neklopýtne nikdo. Z pohledu tří mužstev, které hrají o druhou pozici, by se mělo jednat o jasnou záležitost. K překvapivému výsledku by mohlo dojít, ale to by pak bylo velké zklamání pro celky, které bojují o druhé místo.

Fotbalisté Slavie jsou šest bodů od zisku titulu, může jim to svázat nohy v duelu proti Slovácku?

Na Slavii bude dnes panovat velká euforie, protože zbývají už jen dva kroky k titulu. Slovácko momentálně nemá formu na to, aby obralo Slavii o body. Možná se bude Slavie trochu trápit, ale rozhodně doma Slovácko svalí.

Potvrdí Liberec formu z posledních zápasů a pohlídá si šestou pozici v tabulce?

Papírově má nejtěžšího soupeře, protože Karviná hraje v závěru základní části hodně dobře. Liberec ale v posledních pěti utkáních ztratil jen dva body a udržet šesté místo by pro něj vzhledem k vývoji sezony byl úspěch.

V boji o záchranu ještě může Dukla Praha zabojovat o to, aby se vyhnula baráži. Na úkor koho by to mohlo být?

Namočení jsou v boji o záchranu i Slovácko a Teplice. 30. kolo o tom ještě úplně nerozhodne, ale spíš se rozhodne až ve vzájemných zápasech během nadstavbové části. Pardubice mají k záchraně daleko, ale Dukla může ještě Slovácko nebo Teplice kousnout. Pořád je o co hrát.

Tabulku ligových střelců vede olomoucký Jan Kliment, který zatím nasázel 17 gólů a vede před ostravským Ewertonem o pět přesných tref. Může ještě olomouckého útočníka někdo v závěru sezony dostihnout v počtu gólů?

Pokud by Olomouc zůstala v prostřední skupině, tak se může stát, že Honza Kliment odehraje jen dva zápasy. To hráči z první šestky budou mít podstatně víc zápasů k dispozici a logicky i víc šancí skórovat. Pokud se nestane úlet, že někdo vstřelí třeba dva hattricky, tak Honzu nikdo nedožene.