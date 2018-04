Dukla otočila zápas s Brnem a udělala krok k záchraně, Jihlava remizovala s Mladou Boleslaví

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 26. kole HET ligy neudrželi na hřišti Dukly Praha vedení a nakonec prohráli 1:2. Dukla se tak vzdálila sestupovým příčkám, naopak Brno zůstává stále poslední. V Jihlavě, kde domácí Vysočina hostila Mladou Boleslav, diváci gól neviděli. Praha, Jihlava 19:57 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Holík z Dukly Praha slaví gól proti Brnu. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

FK Dukla Praha - FC Zbrojovka Brno 2:1

Zbrojovka nutně potřebuje v posledních kolech sbírat body, aby se odlepila od posledního místa ligové tabulky. A když v 31. minutě poslal Brno dorážkou do vedení Michal Škoda, zdálo se, že tentokrát Brňané uspějí. Dukla mohla už o chviličku později vyrovnat, jenže Douděra před prázdnou bránou nepochopitelně trefil jen tyč.

Nakonec se domácím povedlo srovnat ještě do poločasu a zasloužil se o to Lukáš Holík, který vnikl do vápna po levé straně a propálil brankáře Halousku. Deset minut po začátku druhé půle mohl vrátit Brnu vedení Acosta, ale v dobré šanci přestřelil. A promrhaná gólovka mohla hosty pořádně mrzet, protože vzápětí poslal Duklu do vedení hlavou Ivan Schranz. Hosté už se na vyrovnání nezmohli, a tak Dukla uhájila vítězství 2:1.

HET liga 2017/2018 | 26. kolo 27.4. 18:00 FK Dukla Praha - FC Zbrojovka Brno 2:1 27.4. 18:00 FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav 0:0 28.4. 17:00 SK Slavia Praha - 1.FC Slovácko 28.4. 17:00 FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná 28.4. 17:00 FK Teplice - SK Sigma Olomouc 28.4. 17:00 FK Jablonec - FC Slovan Liberec 28.4. 17:00 FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha 28.4. 17:00 FC Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905

FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav 0:0

První vzruch přinesl na jihlavském stadionu domácí záložník Mara, jehož střela pořádně prověřila gómana Polačka. Po půlhodině pálil na druhé straně boleslavský Mareš, ale ani on si na brankáře nepřišel. O chvíli později se po pádu ve vápně dožadoval pokutového kopu boleslavský Přikryl, ale rozhodčí zůstal v klidu.

Ve druhém poločase byli blízko ke gólu hosté, ale ani Ladra, ani Valenta výtečného brankáře Rakovana nepřekonali. Sedm minut před koncem mohli jít do vedení hosté, ale Ladrova hlavička skončila na břevně. Pak měla velkou šanci na rozhodnutí i Jihlava, ale Popović netrefil bránu. Pak to ještě zkoušeli jihlavští Mara a Ikaunieks, ale jim se skórovat nepovedlo, a tak utkání skončilo nejnudnějším možným výsledkem.

26. kolo první fotbalové ligy:



Dukla Praha - Zbrojovka Brno 2:1 (1:1)

Branky: 43. Holík, 57. Schranz - 31. Škoda. Rozhodčí: Příhoda - Mokrusch, Myška. ŽK: Hanousek, Schranz (oba Dukla). Diváci: 2527.



Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Jánoš (M. Boleslav). Diváci: 3049.

HET liga (PLATNÉ K 27. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 25 17 5 3 45:18 56 2. SK Slavia Praha 25 14 7 4 42:16 49 3. SK Sigma Olomouc 25 12 9 4 31:18 45 4. AC Sparta Praha 25 11 10 4 37:21 43 5. FC Slovan Liberec 25 12 6 7 33:26 42 6. FK Jablonec 25 11 8 6 37:25 41 7. Bohemians Praha 1905 25 9 8 8 27:23 35 8. FK Teplice 25 8 9 8 29:29 33 9. FK Dukla Praha 26 8 5 13 28:46 29 10. FC Fastav Zlín 25 7 7 11 24:39 28 11. 1.FC Slovácko 25 6 9 10 21:28 27 12. FK Mladá Boleslav 26 7 6 13 27:39 27 13. MFK Karviná 25 6 8 11 28:33 26 14. FC Vysočina Jihlava 26 7 5 14 27:44 26 15. FC Baník Ostrava 25 5 7 13 30:40 22 16. FC Zbrojovka Brno 26 5 5 16 16:37 20