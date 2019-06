Duklu po sestupu opouští opory, v druhé lize nebudou pokračovat Ďurica a Holenda

Vrátí se Neymar z PSG zpátky do Barcelony? ‚Oba kluby už spolu jednají,‘ tvrdí média

Neymar by se mohl vrátit do Barcelony, ze které do Paříže před necelými dvěma lety přišel za rekordních 222 milionů eur. Oba kluby už spolu prý jednají.