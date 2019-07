Menší rozpočet, mladíš kádr, konec rodinného klubu. Fotbalová Dukla se chce vrátit do první ligy

Místo Sparty, Slavie nebo Plzně čekají fotbalisty Dukly duely s Líšní, Varnsdorfem nebo třeba Třincem. Pražský klub, který v minulé sezóně oslavil 70 let od svého vzniku, bude po sestupu z ligy usilovat o stabilizaci a třeba i návrat do nejvyšší soutěže. Praha 16:38 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Marek Hanousek v dresu pražské Dukly | Zdroj: Profimedia

„Potřeboval bych, aby přestávka byla půl roku, protože je tady tolik práce, že přijíždím ráno, odjíždím večer, přitom plno jednání. Chceme najít to dno. Věřím tomu, že jsme ho našli a že se od něj odrazíme. Dukla Praha je doopravdy značka, i když v historii měla hluché místo, ale chceme, aby Dukla Praha byla v první lize. Myslím si, že to místo je v první lize,“ řekl Radiožurnálu nový výkonný a sportovní ředitel fotbalové Dukly Pavel Vandas.

Pražský tým ale po sestupu čeká ve druhé lize boj o návrat. „Byla jen otázka času, kdy se spadne. Přirovnal jsem to k tomu, že Dukla je na saních a nemá brzdy. Příčiny jsem viděl dlouhodobě v přestupové politice, protože jestliže za pět let odejde 60 hráčů a z toho prodáte tři, tak to není nic dobrého,“ vysvětlil Vandas, podle kterého také Dukla za poslední tři roky nedokázala nahradit trenéra Luboše Kozla.

Teď se o to snaží Roman Skuhravý. „Mě to obrovsky trápilo právě díky té historii, díky těm lidem, ať hráčským nebo trenérským legendám. Je to taková uzavřená komunita. Ti lidé mají Duklu v srdci. Není jich moc a o to víc to vnímám,“ popsal Skuhravý.

Jenže právě tahle rodinná atmosféra se má z Julisky vytratit, minimálně přímo v klubu. „Mně se zdálo, že dřív to tady byl doslova rodinný klub. Myslím si, že to nemá v profesionálním fotbale místo. To zmizí. Dokud tady budu, považuji výsledky za to nejdůležitější a to je pro mě to měřítko,“ prohlásil nový výkonný a sportovní ředitel fotbalové Dukly Pavel Vandas.

Pražský klub by se rád vrátil mezi elitu, ale ne za každou cenu. Proto také Dukla snížila stomilionový rozpočet na necelou polovinu. „Rozpočet a náležitosti, co s tím jsou spojené, tak byly neudržitelné. Majitel řekl jasně: Já už do toho investovat takové peníze nemůžu. Největší ušetření je v kádru,“ vysvětlil trenér Roman Skuhravý, proč Dukla znovu výrazně omladila kádr.

Pražský klub ve druhé lize čekají nejen noví soupeři, ale i jiné začátky zápasů. Na Julisce se bude hrát v sobotu od 10.15. Poprvé už o tomto víkendu, kdy Dukla přivítá Třinec.