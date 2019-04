Souboj lídra tabulky s posledním. Dukla vyzve na Julisce vedoucí Slavii

V minulém kole spadli fotbalisté Dukly na poslední místo tabulky a budou se muset hodně snažit, aby na nelichotivé příčce nebyli i po svém sobotním zápase. Nejenže na Julisku přijede ligový lídr Slavia, na trávník zároveň vyběhne tým, který Dukla v nejvyšší české soutěži ještě nikdy neporazila. Praha 17:47 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu mezi Slavií a Duklou | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Ve fazoně, v jaké jsou, tak by se dalo říci, že jsou asi nejlepší český tým. Bude to hodně těžký zápas, musíme se pořádně připravit, ale nikde není psáno, že je nemůžeme porazit,“ říká David Douděra.

„Dlouhodobě hrají zajímavý, hezký, účelný fotbal a tam, kde jsou, nejsou náhodou,“ má jasno i Jakub Podaný.

Nehledě na tabulkové postavení je Slavia pro Duklu tím nejtěžším možným soupeřem. Obránce dejvického klubu David Douděra ale má plán, jak favorita potrápit. Doslovně.

První vítězství nového trenéra Nádvorníka. Příbram v souboji ligových nováčků přetlačila Opavu Číst článek

„Hrát odvážně. Na Slavii bude podle mě platit to, že když hrají ve čtvrtek Evropskou ligu, tak se nebudou chtít zranit, takže když hru trochu přitvrdíme – neříkám, že zákeřně – ale když přitvrdíme a nakopeme jim, tak je to bude bolet a budou hrát hůř. Tohohle ještě musíme využít,“ naráží Douděra na čtvrteční utkání Evropské ligy, ve kterém Slavia hostí slavnou Chelsea.

Dvacetiletý fotbalista ví, o čem mluví, Slavii sleduje chtě nechtě pravidelně: „Jelikož mám bráchu slávistu, který doma na Slavii pořád kouká, tak je bohužel sleduji,“ usmívá se.

Teď už se ale Douděra soustředí na sobotní zápas. Pro Duklu slavnostní. Přes sezonu si totiž moc duelů před plnými tribunami nezahraje, na Julisce ani na soupeřových stadionech.

„Není to jenom o Slavii. Když tu hraje Bohemka, Sparta nebo Plzeň, tak je to vždy výjimečný zápas a přijde hodně fanoušků. Je to lepší i pro atmosféru a já jako hráč se na hřišti cítím o moc líp,“ dodává Douděra.

A platilo by to ještě víc, kdyby jeho tým nebyl poslední. Čtyři kola před koncem základní části a následné účasti ve skupině o záchranu ztrácí Dukla na nejbližší soupeře - Karvinou a Příbram - jeden a sedm bodů. Vyhlídky se pokusí vylepšit po 19. hodině, kdy zápas se Slavií začne.

Fortuna liga | 27. kolo 5.4. 1.FK Příbram - SFC Opava 3:1 6.4. FK Dukla Praha - SK Slavia Praha 7.4. AC Sparta Praha - FC Fastav Zlín 7.4. SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 7.4. Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 7.4. FC Slovan Liberec - FK Jablonec 7.4. 1.FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň 7.4. FC Baník Ostrava - FK Teplice

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 4. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 21 2 3 64:19 65 2. Plzeň 26 18 4 4 39:25 58 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 26 13 5 8 47:24 44 5. Ostrava 26 11 6 9 32:29 39 6. Ml. Boleslav 26 10 7 9 46:40 37 7. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 8. Liberec 26 9 8 9 27:23 35 9. Teplice 26 10 5 11 30:35 35 10. Olomouc 26 10 4 12 30:37 34 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 26 9 3 14 27:40 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians 1905 26 6 8 12 25:35 26 15. Karviná 26 5 5 16 30:48 20 16. Dukla Praha 26 5 4 17 21:49 19