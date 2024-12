Kdybych se bál, nemohl bych tuhle práci dělat, komentuje variantu svého odvolání kouč Sparty Friis

Krize fotbalové Sparty nekončí. V listopadu nevyhrála a už ani nevyhraje žádný zápas. V Chance lize čeká na vítězství už pět utkání. Neuspěla totiž ani na stadionu předposlední Dukly, která ve čtvrté minutě nastavení vyrovnala na 1:1. Praha 8:32 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty remizovali na půdě Dukly 1:1 | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Už to vypadalo, že se fotbalová Sparta konečně zase dočká vítězství. Jenže v poslední sekundě utkání na Dukle o něj přišla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce fotbalistů a trenéra Sparty po remíze 1:1 na hřišti Dukly Praha

„Na tohle fakt zvyklí nejsme. Je to těžké, když nejste zvyklí prohrávat a najednou prohra přijde, pak přijde remíza, trochu vás to znejistí. Zdá se mi, že se toho na nás hodně sype. Musíme se zase zvednout a dostat se tam, kde jsme byli,“ přeje si sparťanský Lukáš Sadílek.

Ale otázkou je, jestli se o to ještě on a další fotbalisté Sparty budou snažit spolu s trenérem Larsem Friisem.

Ten sice v létě po 19 letech vrátil letenský klub do Ligy mistrů, jenže za poslední dva měsíce se pohádka změnila v horor.

V elitní evropské soutěži teď sparťané sbírají jen porážky a v domácí lize stihli prohrát s Olomoucí, Slavií, Plzní i Ostravou a remizovat s Mladou Boleslaví, Teplicemi a Duklou.

Porazili jen Liberec. Friis i teď na Julisce zopakoval, že rezignovat nehodlá, o místo se dánský kouč nebojí.

„Nebojím. Kdybych se bál, nemohl bych tuhle práci dělat. Být odvolaný k ní prostě patří. Už když jsem funkci hlavního trenéra vzal, přijal jsem tohle riziko. Místo toho mě trápí do jaké situace jsme se dostali,“ prohlásil Lars Friis.

Trenér pražské Sparty také věří, že i tak dokáže cestu ze sparťanské krize najít.

„Ano, nepochybuju o tom. Dokud si ti, kteří mě jmenovali trenérem, budou myslet, že jsem tím pravým, tak budu věřit, že na to mám. S vedením jsem o své pozici nemluvil, to se myslím ani nedělá. To nerozhoduju já. Vy to víte a já to vím taky,“ řekl Friis po ligové remíze 1:1 na Dukle, po které jsou Letenští v tabulce čtvrtí a na vedoucí Slavii můžou odpoledne ztrácet už 16 bodů.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 1. 12. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 15 13 2 0 37:5 32 41 2. Plzeň 15 10 3 2 25:9 16 33 3. Ostrava 16 9 3 4 28:18 10 30 4. Sparta 16 8 4 4 28:20 8 28 5. Jablonec 15 7 3 5 21:10 11 24 6. Olomouc 16 6 4 6 22:25 -3 22 7. Karviná 16 6 4 6 18:23 -5 22 8. Bohemians 1905 16 5 6 5 21:23 -2 21 9. Slovácko 16 5 6 5 14:21 -7 21 10. Liberec 15 5 5 5 24:19 5 20 11. Mladá Boleslav 15 4 7 4 22:19 3 19 12. Hradec Králové 15 5 4 6 12:12 0 19 13. Teplice 16 5 2 9 21:27 -6 17 14. Dukla Praha 16 3 3 10 12:30 -18 12 15. Pardubice 15 3 2 10 13:22 -9 11 16. Č. Budějovice 15 0 2 13 5:40 -35 2