Dukla prohrála v lize popáté za sebou, proti Slovácku ji srazily dva vlastní góly Chlumeckého

Domácí zahrozili hned ve třetí minutě, když se po přihrávce Ivana Schrance dostal David Breda, jenže se dostal z ideálního střeleckého úhlu a akci zakončil nepřesnou přihrávkou. Slovácko odpovědělo o pár minut později, ale tvrdá rána Tomáše Zajíce skončila na rukavicích pozorného brankáře Filipa Rady.

Ve 13. minutě už hosté šli do vedení a pomohl jim k tomu obránce Dukly Martin Chlumecký, který si do vlastní brány nešťastně srazil centr Jakuba Petra. Jednobrankové vedení Slovácku ale nevydrželo příliš dlouho, protože už o dvě minuty později srovnal z penalty Ivan Schranz.

Osm minut po přestávce mohl hostům vrátit vedení Lukáš Sadílek, to by ale svůj křižný pokus nesměl poslat o kus vedle. Pak si zajímavou šanci vypracoval jeho spoluhráč Zajíc, ale ani on Radu nepřekonal. V 71. minutě už Slovácku chybělo opravdu málo, když Stanislava Hofmanna po Petrově centru skvěle vychytal Rada. O další tři minuty technicky pálil Sadílek, ale mířil vedle.

V 84. minutě o sobě dali vědět i domácí, jenže hlavička Marka Hanouska skončila těsně nad břevnem. Duklu mohla neproměněná šance mrzet o to víc, že v 90. minutě pro ni přišla další pohroma. Centr z rohového kopu prodloužil jeden z hráčů Slovácka na zadní tyč, kde se Martin Chlumecký ukopl a podruhé v utkání překonal vlastního brankáře. Pak si domácí sice ještě v závěrečném tlaku vypracovali ještě jednu šanci, ale Patrik Brandner přestřelil, a tak Dukla prohrála i páté ligové utkání v řadě.

Fortuna liga | 5. kolo 17.8. FK Dukla Praha - 1.FC Slovácko 1:2 18.8. FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 18.8. FC Fastav Zlín - FK Teplice 18.8. FK Mladá Boleslav - SFC Opava 18.8. SK Slavia Praha - FK Jablonec 19.8. MFK Karviná - FC Viktoria Plzeň 19.8. AC Sparta Praha - 1.FK Příbram 20.8. SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 8. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 4 4 0 0 11:1 12 2. Sparta 4 4 0 0 9:1 12 3. Plzeň 4 4 0 0 6:1 12 4. Ostrava 4 3 0 1 6:2 9 5. Slovácko 5 3 0 2 8:6 9 6. Příbram 4 2 1 1 9:6 7 7. Zlín 4 2 1 1 6:5 7 8. Bohemians 1905 4 2 0 2 5:6 6 9. Liberec 4 1 2 1 4:4 5 10. Teplice 4 1 2 1 8:9 5 11. Jablonec 4 1 1 2 6:5 4 12. Olomouc 4 1 0 3 5:7 3 13. Ml. Boleslav 4 1 0 3 6:11 3 14. Opava 4 0 1 3 3:8 1 15. Karviná 4 0 0 4 4:13 0 16. Dukla Praha 5 0 0 5 4:15 0

5. kolo první fotbalové ligy:

Dukla Praha - 1. FC Slovácko 1:2 (1:1)

Branky: 15. Schranz z pen. - 13. a 90. oba vlastní Chlumecký. Rozhodčí: Jílek - Kříž, Caletka. ŽK: Bezpalec, Tetour, Djuranovič, Rada - Kadlec, Hofmann. Diváci: 1287.