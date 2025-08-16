Dukla senzačně porazila Plzeň 2:0. John hattrickem režíroval výhru Mladé Boleslavi nad Hradcem Králové
Fotbalisté Plzně prohráli v 5. kole na stadionu pražské Dukly 0:2. V prvním poločase otevřel skóre Jan Peterka a druhý gól ještě do přestávky přidal Marcel Čermák z penalty. Mladá Boleslav porazila 3:2 Hradec Králové a připsala si první vítězství pod novým koučem Alešem Majerem. Výhru Středočechů řídil Solomon John, který se trefil postupně v osmé, 31. a 61. minutě. Za hosty se trefili Vladimír Darida a Adam Vlkanova.
Plzeň v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů porazila Glasgow Rangers 2:1, po prohře 0:3 v úvodním duelu ale vypadla a zahraje si základní část Evropské ligy. Dukla svého dnešního soupeře porazila poprvé od srpna 2015 a teprve podruhé z 21 vzájemných ligových duelů. Plzeň ji před dnešním duelem v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě zdolala.
Viktoria zatím v sezoně nedokázala ani jednou vyhrát dva soutěžní zápasy po sobě. V úterý dohrává odložený zápas 3. kola v Mladé Boleslavi.
Rotace po zápase s Rangers
Plzeň přijela bez lehce zraněného Sampsona Dweha a také Toma Slončíka, u něhož se řeší, kam v nejbližších dnech odejde na hostování. Jen na lavičce zůstali Matěj Vydra, Karel Spáčil či Tomáš Ladra.
Dukla mohla udeřit hned v prvních sekundách, na dlouhý pas do vápna si nabíhal Tomáš Jedlička, ale jeho jmenovec v brance soupeře Martin byl u míče o něco dřív. Favorizovaní hosté měli více ze hry, v šestnácté minutě však mohli inkasovat.
Domácím se vydařila rychlá akce a Namory Cissé ji zakončil střelou do tyče. Viktoria reagovala vzápětí, brankář Rihards Matrevics se nedostal k centrovanému míči a Rafiu Durosinmi hlavou zblízka orazítkoval břevno.
Pražané udeřili ze standardní situace. Marcel Čermák rozehrál rohový kop přesně na zadní tyč, odkud kapitán Jan Peterka hlavou přeloboval gólmana a vstřelil svoji třetí ligovou branku v kariéře. Viktoria zůstala opařená a do přestávky inkasovala ještě jednou. Brankář Jedlička fauloval Samuela Isifeho, rozhodčí Dominik Starý nařídil penaltu, Čermák ji proměnil a k asistenci přidal také gól.
Do druhé půle plzeňský kouč Miroslav Koubek poslal Spáčila a Vydru, který hned mohl snížit, ale Matrevics se zdálky nachytat nenechal a míč vyrazil. Plzeň znovu doplatila na špatnou koncovku. Matěj Valenta vypálil jen těsně vedle tyče, Durosinmi i podruhé v utkání hlavičkoval do břevna.
Plzeň tak nedokázala navázat na devět výher z posledních deseti ligových zápasů na stadionu Dukly. Pražané se postarali o senzaci a na Viktorii se bodově dotáhli.
Přestřelka v Mladé Boleslavi
Mladá Boleslav porazila doma v lize dnešního soupeře počtvrté za sebou a v nejvyšší soutěži zvítězila po šesti zápasech. V tabulce si polepšila na čtyři body a má k dobru úterní dohrávku proti Plzni. Východočeši dosud v ligovém ročníku uhráli jen dvě remízy.
Mladá Boleslav udeřila hned z první šance utkání. Daniel Mareček dlouhým autovým vhazováním našel za obranou Matyáše Vojtu, který předložil míč do vápna Solomonovi Johnovi a ten i za pomoci teče bránícího Petra Kodeše dostal míč do sítě.
Pro hosty bylo ještě hůř v osmnácté minutě. Jakub Uhrinčať v souboji o míč prošlápl kotník Romanovi Mackovi a sudí Jaroslav Berka po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů udělil královéhradeckému obránci červenou kartu. Východočeši dohrávali v oslabení potřetí za sebou, v utkání s Jabloncem byl vyloučen Daniel Horák a před týdnem v derby s Pardubicemi Filip Čihák.
V 26. minutě navíc musel vystřídat zraněný kapitán hostů Kodeš, „Votroci“ přesto záhy dokázali skórovat. Střelu Vladimíra Daridy z přímého kopu srazil Mareček nechytatelně do protipohybu brankáře Aleše Mandouse. Bývalý kapitán české reprezentace, jenž se před sezonou vrátil do vlasti po zahraničních angažmá, skóroval v české lize po dvanácti letech.
Radost Východočechům vydržela pouze 75 sekund. John si z levé strany navedl míč na střed a z 25 metrů výstavní ranou trefil horní roh brány Adama Zadražila.
Divoká pasáž
Mladá Boleslav dala i ve čtvrtém ligovém utkání v sezoně nejméně dva góly, v předchozích kolech ale zároveň pokaždé třikrát inkasovala. Atraktivitu jejích zápasů potvrdila divoká pasáž mezi 55. a 59. minutou. Nejprve nebezpečně vypálil Alexandr Sojka, jenž hned z dalšího protiútoku odcentroval na osamoceného Adama Vlkanovu a ten z malého vápna nastřelil domácího gólmana Mandouse. Na druhé straně se vytáhl Zadražil proti Vojtově pokusu a Marečkova hlavička dopadla na břevno.
Skóre se znovu změnilo v 61. minutě. Mareček vyslal obloučkem za obranu Johna, ten si na levé straně připravil střeleckou pozici a nekompromisně završil svůj premiérový ligový hattrick.
Domácí nepolevili, dvakrát těsně minul ze střední vzdálenosti Michal Ševčík a pohotové zakončení Dominika Kostky z otočky vyrazil Zadražil. V 77. minutě Vlkanova promáchl před odkrytou bránou, přesto v 90. minutě ještě zdramatizoval duel, když dorazil hlavičku Tomáše Petráška do tyče.
V nastavení mohl ještě srovnat Jakub Kučera, jeho střela proletěla kousek kolem horního rohu brány. Zápasy Mladé Boleslavi nabízejí v nové sezoně suverénně nejvíce gólů. Po čtyřech duelech mají Středočeši divoké skóre 10:11.