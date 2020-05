‚Co když ve vápně vyroste strom?‘ Svoboda se chce vyhnout plošné karanténě, stát se ale může všechno

Nečekaná zápasová pauza je téměř u konce, v Česku už se znovu bude hrát fotbal. Zástupci klubů ze dvou nejvyšších soutěží si na ligovém grémiu odsouhlasili obnovení sezony. První utkání je na programu už na konci příštího týdne, i když pandemie koronaviru může i dál všechno pořádně komplikovat. Praha 10:32 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Já nevím, co se stane, když třeba ve vápně vyroste za poločas strom. Jenom říkám, že na nás může spadnout meteorit, může být třetí světová válka, to všechno se může stát,“ reagoval na jeden z dotazů předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak bude fotbalová liga reagovat v případě pozitivního testu u některého z hráčů? Více v příspěvku Davida Nyče

Srážce s meteoritem ani válce zabránit nemůže, šíření pandemie snad ale částečně ano. I když i to je velmi nepředvídatelné. Právě proto teď budou hráči testováni na koronavirus – dvakrát před restartem základní části a následně i před zápasy nadstavby.

„Bude prováděno takzvané epidemiologické šetření. Cílem našich opatření je, aby nemuselo docházet k plošným karanténám,“ řekl šéf LFA.

Smlouva nesmlouva, za nový klub až od srpna. Fotbalová asociace posunula přestupové okno Číst článek

Jenže co by následovalo, kdyby se některý z fotbalistů nakazil? Pokud by zůstalo u jednoho dvou hráčů, nemusela by to být pro pokračování soutěže úplná katastrofa. Ale i tak už by se o osudu týmu nerozhodovalo jen na hřišti, ale i na Krajské hygienické stanici.

„Pořád se opakuje otázka, co se stane, když bude karanténa. My už víme, že jeden dva pozitivní neznamenají automaticky karanténu. Ale samozřejmě k tomu může dojít. Může se stát, že to nějaký klub trefí. Že to prostě vybouchne, jak říkají epidemiologové,“ řekl Svoboda o problému, který zatím řešit nemusí, i když vlastně stále ještě visí ve vzduchu.

Jisté ale je, že se přesně za deset dní znovu bude hrát ligový fotbal.