Co s příštím ročníkem fotbalové ligy? ‚Navrhnu povinné testy před každým zápasem,‘ říká Svoboda

Tuhle sezonu fotbalové ligy už nic nezachrání, ligový výbor ji v pátek definitivně ukončil nedohranou. Teď ale bude jednat o tom, jak zabránit, aby stejně nedopadla i ta příští. Šéf nejvyšší soutěže Dušan Svoboda prozradil Radiožurnálu, jaké kroky by rád v tomto směru podnikl. Praha 17:52 24. července 2020

„Předložím ligovému výboru návrh, aby minimálně v průběhu podzimu, kdy se dá očekávat další vývoj epidemie, bylo povinné testování všech hráčů a členů realizačních týmů před každým ligovým utkáním. Musíme k tomu přistoupit ještě zodpovědněji, než jak jsme k tomu přistoupili v dohrávce,“ řekl Radiožurnálu Svoboda.

Ani to by ale nemuselo být samospásné. Vždyť tenhle ligový ročník definitivně pohřbil jediný nakažený hráč v Opavě, kvůli kterému poslala tamní hygiena do karantény celý tým. Takže navzdory častějšímu testování (na jaře ho kluby plošně podstoupily třikrát) by nešlo vyloučit situaci, kdy by všichni hráči a trenéři družstva museli do dvoutýdenní izolace.

„To je druhá věc. Budeme muset upravit i řády, abychom se byli schopni vyrovnat i s karanténou. Aby nám nemohla způsobit totéž, co letos, tedy aby karanténa jednoho týmu zapříčinila nedohrání soutěžního ročníku, nesestup nebo neurčení pořadí,“ vysvětlil Svoboda.

V hlavě už má nápady, jak toho dosáhnout. „Jsou dvě varianty. Kontumace a v případě neodehrání všech utkání přepočet tabulky podle bodového koeficientu,“ nastínil šéf nejvyšší soutěže.

Pod bodovým koeficientem si lze představit průměr získaných bodů na jeden zápas, případně poměr získaných bodů k maximálnímu možnému počtu bodů.

Větší míra zodpovědnosti

Vedení nejvyšší soutěže se chce každopádně vyhnout tomu, aby nákaza přinesla danému klubu sportovní výhodu. Tak jako letos, kdy Karvinou karanténa záchraně přiblížila a Opavě ji de facto zajistila.

„Ta opatření budou směřovat k tomu, aby kluby přijaly mnohem větší míru odpovědnosti za své chování a jeho následky,“ říká Svoboda.

Aby kluby v případě karantény celého A-týmu musely do ligového zápasu postavit hráče z béčka nebo dorostu, jako se to stalo například v Rusku, to ale nevidí pravděpodobně.

„K variantě nasazování B-týmů se příliš nepřikláníme. Soutěž by to mohlo i v očích našich partnerů, televizních stanic atd. významným způsobem znehodnocovat. Je to jedna z variant, ale zatím se k ní nekloníme,“ dodal.