Myslím, že to situaci pomůže, reaguje šéf Ligové asociace Svoboda na rezignaci Berbra a Damkové

Výkonný výbor Fotbalové asociace by měl podle jednoho ze zbývajících členů a zároveň šéfa ligy Dušana Svobody zůstat ve stejném složení do volební valné hromady. Po rezignacích Dagmar Damkové a jejího dlouholetého partnera Romana Berbra obviněného z údajného ovlivňování zápasů ve 2. a 3. lize, má sice fotbalová vláda o dva členy méně, ale i tak zůstává usnášeníschopná. Praha 7:52 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dušan Svoboda v rozhovoru pro Radiožurnál prozradil, proč si myslí, že by současné vedení FAČR mělo po odstoupení Romana Berbra a Dagmar Damkové vydržet minimálně do příštího roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč si šéf Ligové asociace Dušan Svoboda myslí, že současné vedení FAČR by mělo vydržet do příštího roku

„Teď je potřeba přijmout nějaké kroky a k tomu je potřeba, aby Výkonný výbor fungoval. Uvidíme, jak se k tomu postaví kolegové příští týden.“

Nastiňuje Dušan Svoboda svůj pohled na řešení současné situace v českém fotbalu, který chce prezentovat zbývajícím devíti členům z Výkonného výboru na nadcházejícím jednání v příštím týdnu.

Kauzu údajného ovlivňování zápasů skupinou kolem zatčeného a obviněného Romana Berbra sleduje také z pozice šéfa Ligové fotbalové asociace řídící profesionální soutěže.

„Ohledně té aféry, která nabírá na obrátkách, tak čerpám informace z médií. Doufám, že v nějaké krátké době o tom budeme informování taky oficiální cestou,“ vysvětluje šéf Ligové asociace.

Obě rezignace vítá

Nekalé praktiky Dušan Svoboda mimo jiné také místopředseda představenstva fotbalové Sparty v českém fotbalu nezaznamenal. Rezignaci Romana Berbra bývalého místopředsedy FAČR a jeho partnerky Dagmar Damkové na všechny funkce ve Fotbalové asociaci uvítal.

„Nechci to komentovat, jestli je to správné, nebo ne. Myslím si, že to té situaci určitě pomůže,“ říká Dušan Svoboda.

Velké změny ve vedení českého fotbalu by v současnosti nedělal a počkal na řádnou valnou hromadu FAČR v příštím roce. I proto, že delegáti, kteří by měli o novém složení Výkonného výboru rozhodovat, se budou v okresech a krajích také teprve volit, snad na začátku příštího roku.