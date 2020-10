Končí Uhrin v Rumunsku? Klub Gaz Metan Medias ho suspendoval. ‚Důvody mi nejsou jasné,‘ říká trenér

Český fotbalový trenér Dušan Uhrin mladší zatím zůstává ve funkci kouče rumunského týmu Gaz Metan Medias. Otázkou ale je, jak dlouho. Před několika dny unikla na veřejnost nahrávka jeho rozhovoru s klubovým prezidentem Valentinem Iordanescem a bývalý kouč Plzně nebo Slavie byl klubem následně suspendován. „O nahrávce vím, ale důvod suspendace mi není jasný,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Bukurešť 15:35 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dušan Uhrin mladší | Zdroj: Profimedia

„V kontextu posledních událostí přistoupil Gaz Metan Medias k suspendaci hlavního trenéra Dušana Uhrina,“ stojí v prohlášení na klubovém webu. Jak vaše situace v rumunském klubu momentálně vypadá?

Situace v Gaz Metanu je pro mě těžká. Jsem tam suspendován a důvod mi není úplně jasný. Prezident klubu chtěl nového trenéra, nicméně jeho jméno zatím nemůže zveřejnit. Momentálně tam trénují Portugalci, kteří sice jsou trenéři, ale v klubu jsou na pozici technických ředitelů. Já se obrátil na rumunskou federaci a uvidíme, jak to dopadne.

Dušan Uhrin mladší Narozen 11. října 1967 v Praze.

Syn bývalého reprezentačního kouče Dušana Uhrina.

Mistr gruzínské ligy a vítěz poháru s Dinamem Tbilisi (2013).

V české lize vedl Bohemians, Mladou Boleslav, Slavii a Plzeň.

V Rumunsku trénuje svůj čtvrtý klub.

Před pár dny zveřejnil server ProSport.ro na svém youtubovém kanálu audionahrávku vašeho rozhovoru s klubovým prezidentem Valentinem Iordanescem.

O nahrávce samozřejmě vím, ale nevím, jak se dostala na veřejnost. V podstatě o ničem nevypovídá, je to normální debata mezi mnou a prezidentem.

Server Digisport.ro naznačil, že jste byl suspendován údajně právě z důvodu zveřejnění nahrávky.

Na tohle bych nechtěl reagovat, nechám to bez komentáře. Nechci to komentovat, dokud federace nezasedne a nezačne to řešit. Nevím, jak se nahrávka dostala do éteru.

Na záznamu na vás prezident tlačí, abyste se s klubem dohodl na ukončení kontraktu. Jste ochotný na dohodu přistoupit?

Asi tři měsíce se soudili o to, kdo bude prezident, a vyhrál to Valentin Iordanescu. Ten mě asi v klubu nechtěl a začal to řešit tímhle způsobem.

Smlouvu mám do konce roku a není pro mě problém, pokud mi vyplatí celý kontrakt, s tím jsem souhlasil. Pak byla nahrávka zveřejněna a já jsem byl suspendován.

Iordanescu se brání, že odvolání trenéra nemá ve svých rukou. Že váš konec si přeje ještě někdo nad ním.

Ptal jsem se, kdo by to měl být? To mi neřekl. S hlavním sponzorem Gaz Metanu jsem zadobře, takže nevím, kdo chtěl, abych skončil.

Část rozhovoru mezi Dušanem Uhrinem a Valentinem Iordanescem VI: Jsem zodpovědný lidem nahoře, není to můj klub. Pokud utnou financování, jdeme všichni domů, je to velmi jednoduché. Slíbil jsem jim, že s vámi promluvím, a řeknu jim, jaké jsou možnosti. DU: To je jednoduché. Mám kontrakt a musíte mě vyplatit ze smlouvy. VI: Celou smlouvu zaplatit nemůžeme, to víte. Nechci s vámi bojovat, ale jsou věci, které nemůžu ovlivnit. DU: Promyslím si to a dám vědět. Kdo mi chce ukončit smlouvu? VI: Mám říct jméno? DU: Ano, proč ne. VI: To nemůžu. Je to společnost, která stojí za klubem, to prezident nemůže ovlivnit. DU: Probereme to zítra. Pro mě je to jednoduché, dejte mi peníze a já půjdu. Pokud mě tu nechtějí, ať mě vyplatí.

‚Mám další nabídku‘

Debata se stočila i na hráčský kádr, byl i tohle důvod rozkolu?

V poslední době začali do klubu přicházet portugalští hráči, kteří byli podepsáni bez mého vědomí. S tím jsem nesouhlasil, řada z nich nemá takovou kvalitu, aby hráli rumunskou ligu.

Z Mediasu jste tedy na odchodu. Teprve v dubnu jste přitom skončil na lavičce jiného rumunského celku Dinama Bukurešť, který měl velké finanční problémy.

A stále je má. Ale změnili majitele, převzala to španělská společnost a začali kupovat nové hráče. Hlavně Španěly, kteří mají obrovské platy na rumunskou ligu. Nevím, v jaké je to teď fázi.

Nicméně jsem stále koučem Gaz Metanu. Musí se to ale vyřešit v dohledné době. Už jsem měl další nabídku ze zahraničí, ale nemohl jsem ji přijmout, protože jsem stále trenérem.

V klubu působí i čeští hráči Lukáš Droppa, Ondřej Bačo a Tomáš Smola. Mluvil jste s nimi o své situaci?

Zatím ne. Ta situace opravdu není jednoduchá, suspendace ve fotbale v podstatě neexistuje. Uvidíme, jak to vyřeší rumunská federace, o žádném termínu rozhodnutí ale nevím. Když to nevyřeší, tak se obrátím na Mezinárodní fotbalovou federaci.