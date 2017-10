Dva góly jdou na mě, mrzelo Bořila. Slavistická neporazitelnost trvala více než rok

Fanoušci pražského týmu hráčům zazpívali i po prohraném utkání, kterým skončila více než rok trvající slávistická série ligové neporazitelnosti. Obránce Jan Bořil nemá pocit, že by s týmem tenhle neúspěch nějak psychicky zamával. „Nemyslím si. Tak prohráli jsme po dlouhé době, to se prostě ve fotbale stává. Jednou jste nahoře, jednou dole, prostě se to stalo,“ řekl pro Radiožurnál.

Zklamání Jana Bořila bylo po zápase velké i proto, že první inkasovaný gól padl z jeho prostoru. Následně se po jeho ruce v pokutovém území pískala penalta. „Prostě dva góly jdou na mě. Byly to dvě hrubky a oni je potrestali."

V závěru zápasu bylo na hřišti plno emocí, hráči Slavie a Liberce si po některých soubojích několikrát vyměňovali názory. „Pak už to jiskřilo, to je normální. Už si to hlídali, padali. No, byly tam ostřejší zákroky, pak se to už hádalo. Bylo to nervózní. Když nedáme góla, je to těžký, no,“ mrzely nejen Jana Bořila neproměněné slávistické šance.

Ztráta pražského týmu na vedoucí Plzeň tak narostla, v Edenu ale boj o mistrovský titul nevzdávají. „Před rokem s námi taky nikdo nepočítal a vyhráli jsme titul, takže my určitě nechceme říkat, že na to nemáme,“ říká odhodlaně obránce Slavie. Pražany čeká zápas proti plzeňskému lídrovi soutěže za dva týdny.