Dva z Barcelony a nadějný volný hráč. Everton během posledního dne přestupového období získal tři hráče

Kolumbijec Mina zářil na letošním mistrovství světa v Rusku, kde vstřelil tři góly. V Barceloně se ale během minulé sezony neprosadil a španělský mistr s ním nepočítal ani pro následující ročník. Everton za třiadvacetiletého stopera zaplatí podle barcelonského webu 30,25 milionu eur (asi 774 milionů korun).

Gomes přišel do Barcelony před dvěma lety jako velká posila z Valencie, ale v katalánském mužstvu se trápil. Pětadvacetiletý záložník se kvůli slabé formě nevešel ani do portugalské nominace na světový šampionát. „Toffees" vyjde Gomesovo hostování na 2,25 milionu eur plus uhradí hráčův plat. Everton už v létě koupil z Barcelony francouzského beka Lucase Digneho.

Pětadvacetiletý brazilský křídelník Bernard, který během pěti let získal se Šachtarem devět trofejí, podepsal s Evertonem smlouvu na čtyři roky.