Nejdřív Adam, potom Miloš Pudil. Za Slavii proti Linci nastoupila šestnáctiletá dvojčata

Sestava fotbalistů Slavie pro první osmifinále Evropské konferenční ligy kdekoho překvapila. Tedy hlavně jedno jméno v ní snad nikdo nečekal. Adam Pudil zažil v 16 letech velkou premiéru v týmu českého mistra. O poločasové pauze byl sice vystřídán, ale nebýt rozdílných účesů a jednoho písmena na dresu, možná by si té bratrské změny nikdo ani nevšiml. I s dvojčaty Pudilovými každopádně Pražané porazili Linec 4:1.

Do základní sestavy sešívaných ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Linci se dostal šestnáctiletý Adam Pudil, jemuž trenér Jindřich Trpišovský dal důvěru v takto důležitém zápase. Nebyl to ale jediný Pudil, který do utkání naskočil.

Ve druhém poločase ho nahradilo jeho dvojče Miloš. Druhý jmenovaný byl ale v 82. minutě vystřídán Lukášem Masopustem a v utkání tak odehrál 37 minut.

„Co mělo ruce, nohy a plíce muselo jít do zápasu. Nemohli jsme počítat s dvanácti hráči,“ nastínil po utkání trenér Slavie jeden z důvodů, proč se rozhodl nasadit do zápasu mladou bratskou dvojici.

Dalším důvodem nasazení těchto hráčů byla rozsáhlá marodka týmu. Trpišovský si cení i jejich kvalit. „Mají velké předpoklady pro náš fotbal. Oba to na svůj věk zvládli skvěle,“ chválil dvojčata Trpišovský, jenž je ve funkci hlavního trenéra Pražanů přes čtyři roky.

Pro oba sourozence to byl neskutečný zážitek. Účast v takovém utkání pro ně byla příjemným překvapením. „S bráchou jsme si o tom povídali. Nečekal to. Ani já. Děkujeme za tuhle možnost. Oba dva jsme si to moc užili. Tohle jsem fakt nečekal, je to můj sen nastoupit v A týmu,“ mluvil za dvojčata spokojený Miloš Pudil.

Protože mají oba hráči na dresu stejnou jmenovku, trenér Slavie po zápase trochu žertoval: „Pak jsme si chtěli připravit kvíz pro vás na půli, jestli zjistíte, že jsme je vyměnili. Došlo nám ale, že tam mají to A a M (počáteční písmena křestních jmen hráčů) na dresu. Také jsme zvažovali, že jim necháme stejný dres, tím bychom ušetřili jedno střídání a nikdo by si toho nevšiml.“

Jestli se bratrská dvojčata objeví v odvetě na hřišti rakouského Lince, zatím není jasné. Pokud ano, dost možná budou moci být u oslav postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy. Po výhře 4:1 je český mistr blízko dalšímu dílčímu úspěchu.