Dvougóloví střelci Slavie: Škoda využil nedorozumění Dukly, Zmrhal myslel na hattrick

Když Jaromír Zmrhal deset minut před koncem zápasu přepustil své místo Halilu Altintopovi, mohl si naplno vychutnat ovace slávistických tribun. Ve druhém poločase dal dva góly a pomýšlel i na hattrick.

Škoda se Zmrhalem řídili vysokou výhru Slavie nad Duklou 5:0. Plzeň vyhrála na Slovácku 4:1 Číst článek

„Šance jsem na to měl, bohužel se to nepovedlo. Ale jsem rád i za dva góly, protože jsem je ještě za Slavii v ligovém zápase nedal,“ radoval se slávistický záložník pro Radiožurnál.

Kromě dvou gólů si Zmrhal připsal i asistenci, právě po jeho centru hlavou otevřel skóre Milan Škoda. Při své druhé trefě slávistický kapitán využil nedorozumění hostujícího stopera Holka s brankářem Radou, kterého následně přeloboval.

„Byl to delší balon. Myslel jsem, že na to Radič vyběhne, a reagoval jsem pozdě,“ popsal situaci ze svého pohledu Mario Holek. „Myslel jsem, že to nebude tak blízko brány, takže jsem zaváhal a nešel tam. Mario viděl, že nejdu ven, až pak se začal vracet k balonu, ale to už jsem byl venku,“ doplnil svůj pohled gólman Rada.

„Myslel jsem, že jsem od toho dost daleko, ale říkal jsem si, že to zkusím. Někdo tam dobíhal, tak jsem se to snažil dát do protipohybu. Tušil jsem, že gólman bude venku, že ho zkusím přehodit a vyšlo to,“ okomentoval kuriózní situaci autor úspěšného lobu Škoda.

Slavii toho ale na rozdíl do Dukly vycházelo mnohem víc, a tak v závěru přidal ještě pátou trefu Souček. „Jsme rádi, že jsme doma vyhráli s nulou. Pět gólů je bonus a doufám, že takhle budeme pokračovat,“ věří Jaromír Zmrhal, že vysoká výhra sešívané nakopne.

Slavii kromě dvou ligových duelů na podzim ještě čekají dva zápasy v Evropské lize - ten první už ve čtvrtek na hřišti izraelského Maccabi Tel Aviv.

HET liga (PLATNÉ K 19. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 14 14 0 0 32:5 42 2. SK Sigma Olomouc 14 8 5 1 22:9 29 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 14 8 2 4 23:16 26 5. AC Sparta Praha 14 7 4 3 18:11 25 6. FK Jablonec 13 5 5 3 19:15 20 7. FK Teplice 14 5 4 5 18:17 19 8. Bohemians Praha 1905 13 4 6 3 13:12 18 9. FK Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 11. FK Dukla Praha 14 4 4 6 14:26 16 12. FC Zbrojovka Brno 14 3 2 9 9:22 11 13. FC Vysočina Jihlava 14 3 1 10 14:28 10 14. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9 15. MFK Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. FC Baník Ostrava 14 1 5 8 18:29 8