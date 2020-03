‚Hází nám klacky pod nohy.‘ Drobný zkritizoval fungování klubu, vedení Dynama se ohradilo

Fotbalisté Českých Budějovic jsou asi nejpříjemnějším překvapením dosavadního průběhu nejvyšší fotbalové soutěže, na začátku týdne ale musí vedení Dynama řešit nečekanou kauzu. Brankář Jaroslav Drobný totiž v pondělí večer v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport zkritizoval fungování klubu, který zatím figuruje jako ligový nováček na šestém místě. Českobudějovický klub se v úterý proti slovům svého gólmana ohradil. Praha 17:17 3. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový brankář Jaroslav Drobný | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Čtyřicetiletému bývalému reprezentantovi se nelíbí chování některých zaměstnanců.

Obměněná Slavia hazarduje s náskokem. ‚Když do týmu sáhnete během sezony, je to znát,‘ říká Straka Číst článek

„Kabina táhne za jeden provaz, to se ale nedá říct o celém klubu. Vadí mi, jak se někteří chovají. Hází nám klacky pod nohy, což mi přijde nefér,“ řekl Drobný v pořadu, jehož hostem byl i jeho spoluhráč Tomáš Sivok.

Právě společně s bývalým reprezentačním stoperem Dynamo po nevýrazném vstupu do nováčkovské sezony pozvedli.

„Někteří lidé, kteří pro klub pracují, nám nepřejí a jsou rádi, když prohrajeme. Pak se doslýcháme, jak nás pomlouvají za zády a říkají, že jsme s trenérem tři králové (spolu se Sivokem),“ uvedl Drobný, který kritizoval také tréninkové podmínky na jihu Čech.

„Když chci na trénink pokropit trávník nebo si nechat na chvíli rozsvítit světla kvůli orientaci v zápase, je to hrozný problém,“ uvedl gólman s bohatými zkušenostmi z bundesligy, který dával právě Německo za příklad.

‚Česko není Německo‘

„Pro vedení i akcionáře klubu bylo vyjádření Jaroslava Drobného velkým překvapením. Několikrát zopakoval, že hráčům A-týmu lidé z klubu házejí klacky pod nohy. Klub chápe, že mezi lidmi může docházet k vzájemným antipatiím, přesto si ale nemyslí, že vztahy by byly takové, aby se musely takovým způsobem veřejně prezentovat,“ uvedl klub na svých oficiálních stránkách.

Byl pro mě jako bombardér, vzpomíná plzeňský kouč Guľa na dobu, kdy ho jako hráče vedl Rada Číst článek

„Pokud má Jaroslav Drobný s někým z klubu osobní problémy, měl by si to s daným člověkem sám vyříkat a neventilovat to podobným způsobem přes mediální prostor. Pokud by byl někdo, kdo se s chodem klubu neztotožňuje, dříve nebo později v organizaci skončí,“ píše se v prohlášení.

Klub dále připomněl výkonnostní posun, který je za poslední dobu spjatý především s trenérským týmem kouče Davida Horejše. Podle zástupců Dynama se ale nedá srovnávat české a německé fotbalové prostředí, stejně jako fungování menších regionálních celků a tuzemských velkoklubů.

„Jaroslav Drobný prožil skvělou kariéru v německé bundeslize. Všichni v klubu jsou rádi, když se snaží o své zkušenosti, a to nejen z prostoru mezi třemi tyčemi, v Dynamu podělit. O to více pak všechny v klubu mrzí podobná vyjádření právě z úst Jaroslava Drobného, který se pro mnohé stal vzorem a idolem,“ uvedl klub.

Vedení Dynama spolu s akcionáři vydalo prohlášení ke včerejším výrokům Jaroslava Drobného v pořadu TIKI-TAKA.

Vyjádření zde ➡️ https://t.co/znZ8jbFFTu pic.twitter.com/gkw6NJba7p — SK Dynamo ČB (@SK_Dynamo_CB) March 3, 2020