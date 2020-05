Hušbauer: Vůbec nevím, jak s tím chtějí naložit. Tímhle způsobem se liga nikdy nedohraje

Na příští víkend je naplánovaný restart fotbalových soutěží v Německu, druholigové Drážďany ho ale nestihnou. Klub, za který hrají i Češi Josef Hušbauer a Ondřej Petrák, má další dva fotbalisty nakažené koronavirem. Německé ministerstvo zdravotnictví tak v pátek večer nařídilo celému týmu dvoutýdenní karanténu. Drážďany 13:31 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Hušbauer v dresu Dynama Drážďany | Foto: imago sportfotodienst/Bert Harzer/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de | Zdroj: ČTK

„Vůbec nevím, jak to bude vypadat. Podle mě je jediná varianta to celé zrušit nebo to odehrát bez nás. Protože teď nemůžeme měsíc hrát a pak hrát každé tři dny, to mi přijde hodně,“ řekl Hušbauer Radiožurnálu.

Záložník druholigových německých Drážďan se v pátek večer dozvěděl, že celý jeho tým musí na dva týdny do karantény. Dva Hušbauerovi spoluhráči se totiž nakazili koronavirem.

„Víme, kdo to byl, ale říkat to nemůžeme. Trénovali jsme už pospolu, takže jsme se potkali všichni,“ uvedl Hušbauer, který zároveň potvrdil, že on i další Čech Ondřej Petrák jsou v pořádku.

„Mám za sebou čtyři testy, které byly všechny negativní, příznaky žádné nemám. Nějak extra se nebojím, že bych to chytil. Spíš mě zaráží, že se v Německu na něčem dohodli, a pak místo pouze nakažených lidí jde do karantény celý tým. Tímhle způsobem se liga nemůže dohrát nikdy,“ tvrdí český reprezentant, kterého čekají dva týdny individuálního tréninku v domácí karanténě.

„Jsme ve spojení s kondičním trenérem a řešíme, kdo má jaké možnosti v bytě nebo baráku. Bude to spíš individuální.“

Podle šéfa německé bundesligy Christiana Seiferta dvoutýdenní karanténa Drážďan není zatím důvodem k odložení začátku soutěže po koronavirové pauze. Druhá německá liga by měla znovu začít v sobotu 16. května a dohrát se do konce června.

„Určitě mi to nepřijde fér, vůbec nevím, jak s tím chtějí naložit. Teď když čtrnáct dní nebudeme nic dělat, tak pak potřebujeme dalších čtrnáct dní tréninku,“ dodal Hušbauer.