Masopust, Beckenbauer, Zidane. Unikátní výstava představí originální dresy držitelů Zlatého míče

Představte si místnost, ve které se vám připomenou nejlepší fotbalisté Evropy či světa za posledních 60 let. Jednu takovou teď najdete v muzeu fotbalové Slavie na stadionu v pražském Edenu. Právě tam můžete od pátku až do poloviny prosince vidět originální podepsané dresy všech vítězů Zlatého míče. Najdete mezi nimi třeba i jeden unikátní od Josefa Masopusta. Praha 18:26 22. listopadu 2019

„Co já vím, tak existují dva originální dresy, které Pepík nosil na sobě. Jeden je v anglickém muzeu, což je dres, ve kterém Pepík nastoupil ve výběru světa v roce 1963. Druhý je tady, je ve vlastnictví Kennetha Formosy a je nesmírně vzácný. Myslím si, že žádný další takový na světě není,“ řekl Radiožurnálu Jiří Hora, předseda Klubu přátel Josefa Masopusta.

Fotbaloví fanoušci uvidí v muzeu dresy všech vítězů Zlatého míče od roku 1956 až do současnosti.

Fotbaloví fanoušci uvidí v muzeu dresy všech vítězů Zlatého míče od roku 1956 až do současnosti.

„Nejsou to ledajaké dresy, každý z nich byl nošený jejich vlastníkem a většina, nebo snad dokonce všechny jsou podepsané,“ naznačil výjimečnost vystavených exponátů Hora.

Právě on dokázal výstavu do Čech přivést, a to díky přátelství s maltským sběratelem Kennethem Johnem Formosou, jemuž dresy patří.

„S Kennethem jsme velcí přátelé a i z toho důvodu mi dresy pro příležitost této výstavy svěřil. Z Malty jsme je převáželi společně s rodinou v osobních zavazadlech. Sbírka je nesmírně cenná, ale není tak rozsáhlá, tvoří vlastně 44 triček,“ dodal Hora.

‚Někdy musím obětovat pět dresů najednou‘

Formosa sbírá nejrůznější fotbalové předměty už přes 40 let. „Napadlo mě to, už když jsem byl malý kluk. Malta je malá země, a kdykoli k nám přijel hrát nějaký slavný tým, snažili jsme se sbírat autogramy a nejrůznější věci,“ vysvětlil maltský sběratel.

„Některé dresy nebylo těžké sehnat, protože ti fotbalisté hráli přímo na Maltě. Třeba Beckenbauer, Gullit, Zidane. Složitější to bylo u těch ostatních. Ale jsem v kontaktu s jinými sběrateli, takže si různé dresy vzájemně vyměňujeme. Někdy musím obětovat i čtyři pět dresů najednou, ale to nevadí, chci je mít kompletní. Mým snem je, aby z toho jednou bylo muzeum věnované pouze držitelům Zlatého míče,“ dodal.

Přání maltského sběratele Kennetha Formosy se tak v těchto dnech alespoň částečně plní v muzeu fotbalové Slavie, kde si můžete výstavu dresů všech vítězů Zlatého míče prohlédnout až do poloviny prosince.

