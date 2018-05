El Maestro mistrem. Spartak Trnava dovedl k ligovému titulu trenér s neobvyklým jménem

„Majstri, majstri,“ skandovali fanoušci Trnavy. Kdyby byl trnavský trenér domýšlivý, mohl by si myslet, že vyvolávají jeho. Jmenuje se totiž Nestor El Maestro.

„Odvedli jsme spolu neuvěřitelnou práci. Všichni jsme mistři – od majitele až po kustoda a řidiče autobusu,“ říká perfektní slovenštinou El Maestro.

Nestor El Maestro se narodil v Bělehradě, v osmi letech s rodinou utekl z válečné Jugoslávie do Anglie, kde vyrostl, získal tamní občanství, a protože se chtěl zbavit svého srbského příjmení Jevtič, nechal se jako mladý přejmenovat.

„Bylo mi tuším 17, když jsem o tom začal přemýšlet. Nejlepším fotbalistou světa tehdy byl Ronaldo, myslím ten opravdový, Brazilec. A jeho přezdívka byla Fenomeno. To mi přišlo fantastické. Chtěl jsem se jmenovat aspoň podobně, když ne stejně. Takhle to začalo. Ale jak jsem přesně přišel na El Maestro, to nevím," vysvětloval ještě anglicky na začátku svého angažmá pro klubovou televizi Spartaku Trnava.

Ve svém životopise má ale ještě mnohem zajímavější adresy: chvíli vedl děti ve West Hamu a pak jako asistent pomáhal u dospělých v Schalke, Hannoveru, Hamburku a Austrii Vídeň. Poprvé jako hlavní trenér ale pracuje až teď na západě Slovenska. Stále teprve pětatřicetiletého kouče přivedl do Trnavy její generální manažer Pavel Hoftych.

„Bylo prioritou, aby do Trnavy přišel někdo, kdo ne úplně rozumí řeči a prostředí, protože Trnava je taková, že tam o fotbale všichni mluví a hodně vás to ovlivňuje,“ vysvětluje Pavel Hoftych.

A teď budou moct mluvit také o Lize mistrů, kterou už Nestor El Maestro zažil na nejslavnějších stadionech světa.

„Hráli jsme na Nou Campu proti Ronaldinhovi, na Stamford Bridge proti Drogbovi a dalším a dalším. Jednou bych se tam s nějakým týmem rád vrátil,“ říkal El Maestro.

Třeba to vyjde už v příští sezóně, pokud Trnava zvládne kvalifikaci a pokud její srbsko-britský trenér u týmu zůstane.

„I s majitelem jsme se bavili, že pokud by pro něj přišla nabídka, která je pro něj osobně zajímavá, tak by to pro nás byla velká ztráta, ale nikdo by mu nebránil v rozkvětu. Do budoucna o něm určitě uslyšíme na vysokých úrovních,“ věští Pavel Hoftych, který si teď jako všichni ve Spartaku Trnava může říkat El Maestro, ani se tak nemusí jmenovat.