Čivič přestoupil ze Sparty do Ferencvárose Budapešť. Karvinou posílil exslávista Čonka

Čivič přišel do Sparty před dvěma lety ze Slovácka. V první sezoně na Letné odehrál jen šest utkání a kvůli malému vytížení zamířil vloni v únoru na hostování do Trnavy, s níž vyhrál slovenskou ligu.

V uplynulém ročníku zasáhl levý obránce v letenském dresu do 20 ligových a dvou pohárových zápasů. Trvale se ale hráč s osmi starty za bosenskou reprezentaci do základní sestavy Pražanů neprosadil a Spartu dva roky před vypršením kontraktu opustil.

Návrat do Česka po pěti letech

Karviná získala Čonku z Trnavy, kde hráč rozvázal smlouvu. V letech 2012 až 2014 si slovenský obránce připsal 37 startů za Slavii a vstřelil jeden gól. V Edenu se tehdy potkal s bývalým koučem červenobílých a nyní trenérem Karviné Františkem Strakou.

„Výhodou je, že Matúše trenér Straka zná ze Slavie. Věříme, že bez problémů zapadne do kolektivu a bude důležitou součástí celého týmu,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

„Na návrat do české ligy se těším. O Karviné jsem se bavil i s Markem Janečkou, s kterým jsem se v Trnavě střetl během těch let hned dvakrát. I to hrálo jistou roli,“ dodal Čonka na adresu Janečky, který se vrátil do Karviné.

Slezané, kteří až v baráži proti Jihlavě udrželi prvoligovou příslušnost, také v těchto dnech testují obránce Martina Kouřila a Gigliho Ndefeho z nizozemského Waalwijku. Naopak zkoušku ukončili Pavol Ilko, Filip Oršula a Arťom Vystavnij.