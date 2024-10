Haalandův gól patou nadchl i hráče a trenéra Sparty. ‚Světová špička,‘ shodují se. Brankářovi je ukradený

Fotbalisté Sparty v hlavní fázi tohoto ročníku Ligy mistrů poprvé nebodovali. Na stadionu Manchesteru City prohráli vysoko 0:5. V první půli inkasovali Pražané jen jednou v samotném úvodu, po změně stran pak ale odstartoval kanonádu parádní trefou útočník Erling Haaland. Manchester 8:28 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erling Haaland a jeho akrobacie zakončená gólem | Zdroj: Reuters

Hvězdný kanonýr si v 58. minutě naběhl na centr Savinha. V pokutovém území se dostal před Martina Vitíka a v těžké pozici skóroval zády k brance patou.

„Dal nohu fakt vysoko a to umí opravdu jen on. Proto je nejlepší,“ uznal obránce letenských. Zatímco sparťanský stoper Vitík Haalandův povedený kousek aspoň stručně okomentoval, gólman Pražanů Peter Vindahl se k němu nechtěl vyjadřovat vůbec.

„Upřímně je mi to úplně ukradené,“ prohlásil brankář Sparty. Erling Haaland proti Spartě znovu předvedl svou extratřídu. V první půli jeho hlavičku ještě Vindahl zlikvidoval, po změně stran už měl ale norský reprezentant navrch.

Po krásné patičce se o deset minut později prosadil znovu, když zakončil rychlý kontr domácích.

„Je to světová špička, možná nejlepší útočník na světě. Dává góly nohou, hlavou, prostě všemi způsoby. Předvedl to, co jsme od něj očekávali. Myslím, že jsme ho bránili docela dobře, ale on pak předvede takovou parádu. Prostě top třída,“ vysekl Haalandovi poklonu sparťanský kouč Lars Friis.

Vytáhlý útočník v Lize mistrů znovu vylepšil svou mimořádnou bilanci. Ve 42 startech dal hned 44 gólů, v historickém pořadí přeskočil dvojici Alessandro Del Piero – Neymar a už jen pět branek mu chybí do elitní desítky.

„Za zápas dostane patnáct, dvacet míčů a je schopný se dostat do osmi šancí – je neuvěřitelné, jaký má talent. Samozřejmě, dal fantastický gól podobný tomu, který před lety vstřelil Dortmundu po přihrávce Cancela. Nevím, která situace byla těžší, pro mě byly těžké obě,“ řekl po výhře v Lize mistrů 5:0 nad Spartou na adresu útočníka Haalanda trenér fotbalistů City Pep Guardiola.

📺 VINDAHL | „Všechny ty drobné detaily, které jsme v první půli plnili, už nám po změně stran nevycházely. Když zároveň čelíte nejlepšímu týmu na světě, rychle přijde trest."

𝑷𝒆𝒕𝒆 proti City předvedl hned několik skvělých zákroků 🙌



𝑷𝒆𝒕𝒆 proti City předvedl hned několik skvělých zákroků 🙌 #acsparta | #UCL



— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 23, 2024