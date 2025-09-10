VIDEO: Haalandova pětigólová show. Norové nasázeli Moldavcům 11 branek, přidali i jednu vlastní

Norští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa deklasovali Moldavsko 11:1 a ve skupině I jsou nadále suverénní. Na kanonádě se podílel pěti brankami a asistencí Erling Haaland, který se s devíti góly posunul do čela tabulky střelců před Andreje Kramariče z Chorvatska (6).

Skóre zápasu otevřel už v 6. minutě Felix Horn Myhre a pak už to byl hlavně kanonýr Manchesteru City Haaland. Ten stihl hattrick už během prvního poločasu. Po změně stran pak přidal další dvě branky.

Haaland si do statistik zápasu kromě pěti branek připsal i dvě gólové přihrávky. Kromě něj se dařilo i střídajícímu Thelo Aasgaardovi, který zvládl dát čtyři branky a k hattricku potřeboval jen 11 minut.

S nadsázkou lze říct, že norským fotbalistům nestačila soupeřova branka a tak si v 78. minutě vstřelili díky Leu Östigardovi i jednu vlastní.

Pátá výhra v řadě přiblížila celek ze Skandinávie k první účasti na velkém turnaji od Eura 2000.

Oslo: Norsko - Moldavsko 11:1 (5:0)

Branky: 11., 36., 43., 52. a 83. Haaland, 67., 76., 78. z pen. a 90.+1 Aasgaard, 6. Myhre, 45.+1 Ödegaard - 74. vlastní Östigard.

