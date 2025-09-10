VIDEO: Haalandova pětigólová show. Norové nasázeli Moldavcům 11 branek, přidali i jednu vlastní
Norští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa deklasovali Moldavsko 11:1 a ve skupině I jsou nadále suverénní. Na kanonádě se podílel pěti brankami a asistencí Erling Haaland, který se s devíti góly posunul do čela tabulky střelců před Andreje Kramariče z Chorvatska (6).
Skóre zápasu otevřel už v 6. minutě Felix Horn Myhre a pak už to byl hlavně kanonýr Manchesteru City Haaland. Ten stihl hattrick už během prvního poločasu. Po změně stran pak přidal další dvě branky.
🧘🏼♂️🧘🏼♂️🧘🏼♂️🧘🏼♂️🧘🏼♂️ pic.twitter.com/MU0AAYOgki— Erling Haaland (@ErlingHaaland) September 9, 2025
Haaland si do statistik zápasu kromě pěti branek připsal i dvě gólové přihrávky. Kromě něj se dařilo i střídajícímu Thelo Aasgaardovi, který zvládl dát čtyři branky a k hattricku potřeboval jen 11 minut.
S nadsázkou lze říct, že norským fotbalistům nestačila soupeřova branka a tak si v 78. minutě vstřelili díky Leu Östigardovi i jednu vlastní.
Pátá výhra v řadě přiblížila celek ze Skandinávie k první účasti na velkém turnaji od Eura 2000.
▫️ Five goals and two assists for Erling Haaland— B/R Football (@brfootball) September 9, 2025
▫️ Four goals for Thelo Aasgaard as a sub
▫️ So many goals they decided to put one in their own net too 🙃
Norway 🥵 pic.twitter.com/atdCexxKwx
Oslo: Norsko - Moldavsko 11:1 (5:0)
Branky: 11., 36., 43., 52. a 83. Haaland, 67., 76., 78. z pen. a 90.+1 Aasgaard, 6. Myhre, 45.+1 Ödegaard - 74. vlastní Östigard.