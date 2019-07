Mezi českými kluby se rozrůstá fenomén esportu. Své týmy na FIFU má Sparta, Plzeň i Bohemians

„Udělali jsme to z důvodu, že esport je obecně na obrovském vzestupu. Také si od toho slibujeme, že získáme nějaké mladší fanoušky,“ vysvětluje mluvčí fotbalistů Bohemians Petr Tomášek motivaci klubu k založení esportového týmu.

Pražané se rozhodli vstoupit do světa videoher už v létě, přestože esportová sezona začíná až koncem září, kdy vychází nový ročník hry FIFA. Bohemians bude na virtuálních trávnících reprezentovat trio hráčů, včetně zkušeného Jakuba Valvody.

„Dostali naše dresy se jmenovkami a čísly. Budou hrát pod naším jménem Bohemians esport a budou nás reprezentovat na československé scéně i na té mezinárodní. Je to na vzájemné spolupráci. Vzájemně si pomůžeme,“ přibližuje propojení reálného a virtuálního fotbalu pro Radiožurnál. Tomášek. Vršovický celek vstoupil do prostředí esportu jako čtvrtý fotbalový klub v Česku. V září loňského roku se v tomto směru stala průkopníkem pražská Sparta.

„Je to prostředí, které je mimořádně zajímavé pro mladší generaci. Je to pro nás přínosné, protože můžeme prezentovat naší značku jiným způsobem než tradičním fanoušků,“ říká ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. Mezi fanoušky herní série FIFA patří i spousta ligových fotbalistů, kteří si u počítače nebo konzole rádi krátí volný čas. Například Bohemians tak své hráče do aktivit spjatých s esportem plánují zapojit.

„Úplně se to nabízí. Naši hráči David Bartek a Tonda Vaníček jsou blázni do Playstationu. Myslím si, že je tahle marketingová aktivita bude hodně bavit,“ věří mluvčí fotbalistů Bohemians Petr Tomášek.

Známým milovníkem videohry FIFA je také stoper Vít Beneš, který momentálně působí v Olomouci. Svou vášní dokonce podpořil dobrou věc, když uspořádal charitativní streamování pro Mariána Čišovského. Pro bývalého fotbalistu Plzně, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou, se mu během 28hodinového vysílání podařilo vybrat téměř 100 tisíc korun.