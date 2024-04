Etická komise vyšetřuje Nezmara kvůli možnému ovlivnění ligy. Řízení zahájila i se Slavií

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila disciplinární řízení s pražskou Slavií a jejím tehdejším sportovním ředitelem Janem Nezmarem kvůli možnému ovlivnění regulérnosti první ligy v sezoně 2018/19 a zápasu s Olomoucí v dubnu 2019. Předseda komise Jan Eisenreich o tom informoval v nahrávce pro média. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pro iSport.cz řekl, že oznámení komise klub bere na vědomí a počká na její další kroky. Praha 16:21 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Profimedia

Nezmar skončil ve Slavii v srpnu 2020, počátkem letošního dubna se ale vrátil do fotbalu, když se stal generálním ředitelem Liberce. „Pan Nezmar v minulých týdnech vstoupil dobrovolně zpět do Fotbalové asociace. Etická komise nad ním získala pravomoc a mohla s ním zahájit disciplinární řízení,“ uvedl Eisenreich.

Řízení se týká dvou skutků. „Jednak to je podezření na ovlivnění zápasu s Olomoucí, který se hrál 27. dubna 2019. Pak je to podezření na ovlivnění celé soutěže, které se týkal tolik diskutovaný peněžní obnos ve výši jednoho milionu, který měl mít slíbený Roman Berbr. To jsou dva skutky, které potřebuje etická komise prošetřit. Proto zahájila disciplinární řízení s Janem Nezmarem,“ prohlásil Eisenreich.

Šetření ve Slavii

Šetření se nevyhne ani samotný vršovický klub. „Protože pan Nezmar byl v té době funkcionářem Slavie, pro oba skutky zahájila komise disciplinární řízení i s členským klubem SK Slavia Praha,“ řekl Eisenreich.

Zahájení řízení podle něj neznamená automatické potvrzení viny či trestu. „Znamená to, že jsme pojali důvodné podezření, že byl ten disciplinární delikt spáchán a potřebujeme ho prošetřit. Když jsme zahájili řízení, začínáme disciplinární delikt prošetřovat. Budeme si zvát svědky, budeme předvolávat obviněné. Teprve poté vydáme pravomocné rozhodnutí,“ konstatoval předseda komise.

Zatčení Berbra

Kvůli aféře úplatkářství a zpronevěry, která propukla v říjnu 2020 po zatčení dnes již bývalého místopředsedy FAČR Berbra, se v médiích později objevily části policejních odposlechů. Figurovali v nich i funkcionáři z elitních klubů včetně Nezmara.

Policie podle webu efotbal.cz například pracovala s poznatkem, že Berbr měl mít od Pražanů slíbený milionový úplatek za zisk titulu v sezoně 2018/19. Není uvedeno, zda mělo jít o částku v korunách, či eurech. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík jakékoli korupční jednání odmítl.

S Berbrem probíhá aktuálně soud. Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované zločinecké skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy. Berbr podle spisu využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, říká obžaloba.