Euforie je vždycky větší, když se zápas takhle otočí, říká střelec vítězného gólu proti Olomouci Provod

Fotbalisté Slavie si po osmnáctém kole Chance ligy drží stejný náskok před svými největšími konkurenty Plzní a Spartou. V závěrečné čtvrthodině se jim totiž povedlo otočit nepříznivé skóre a zvítězili v Olomouci 2:1. Video Olomouc 9:09 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Provod se raduje z vítězného gólu proti Olomouci | Foto: Radek Vebr, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Jsou ve mně obrovské emoce, musím poděkovat všem fanouškům, kteří dorazili. Je neuvěřitelné, že i v zimě přijedou, podporují nás a vytvoří nám domácí atmosféru. Pořád říkám, že bychom si toho měli vážit. Není to něco běžného. Nejen u nás, ale i v Evropě,“ popisoval své pocity po zápase střelec vítězného gólu Lukáš Provod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak střelec vítězného gólu Lukáš Provod chválil fanoušky Slavie

Čtyři tisíce fanoušků Slavie bylo na obloukové tribuně zvané mušle, spousta dalších v jiných částech hlediště. Byla to pro sešívané velká podpora, ale také závazek, aby se z „výjezdu roku“ nestalo „zklamání roku“. „Nakonec to dopadlo dobře. Euforie je vždycky ještě větší, když se zápas takhle otočí. Snad jsme udělali lidem radost,“ řekl Provod.

„Největší borci jsou fanoušci. Myslím, že oni jsou vítězové zápasu,“ navázal na slova reprezentačního záložníka trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který po zápase také chválil domácí tým.

Lukáš Provod poslal svým gólem 3 body do Prahy.⚽️ #isportsestrihy pic.twitter.com/8PmFuRtRlE — Deník Sport (@DenikSport) December 8, 2024

Fotbalisté Sigmy Olomouc se i přes řadu absenci a zdravotních komplikací překonávali a nebyli daleko od toho, aby jako první v probíhající ligové sezoně Slavii porazili.

„Byli jsme hodně blízko obrovské senzaci. Rád bych hráčům poděkoval za výkon, protože na hřišti nechali úplně všechno. Obětovali se pro to, abychom byli úspěšní, ale bohužel se nám to nepodařilo. Myslím, že kluci předvedli fantastický výkon. Musím určitě vyzdvihnout to, v jaké atmosféře se zápas hrál,“ řekl trenér Sigmy Tomáš Janotka.