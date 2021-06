Zápasem Itálie s Tureckem začne ‚podivné‘ fotbalové Euro. ‚Češi neuhrajou ani bod,‘ myslí si Vízek

Po hokejových fanoušcích si na své přijdou i ti fotbaloví. Už v 21.00 začne soubojem Itálie s Tureckem evropský šampionát, dost možná nejpodivnější v historii. Hostit ho totiž bude 11 měst z 10 různých zemí od Španělska po Ázerbájdžán, vinou pandemie mají navíc fanoušci mnohem těžší se dostat na stadiony. Mezi největší favority patří mistři světa Francouzi, dále Angličani či Belgičani. Češi by rádi uspěli navzdory nálepce outsiderů. Řím 18:30 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Vízek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Býval to takový festival, při kterém se do jedné nebo maximálně dvou zemí sjeli fanoušci všech reprezentací a až na pár opileckých extempore sdíleli radostné i ty smutnější chvíle, které prožili třeba tihle Angličani při minulém Euru: „Už je to dlouhé období utrpení a bolesti … 50 let bolesti … a taky pití, čekání a otázek ‚proč?‘.“

Jenže tohle kouzlo se teď vytrácí, tvrdí česká brankářská legenda Petr Čech: „Krása Eura vždycky byla v tom, že se celá Evropa sjela, byly tam interakce mezi fanoušky, hecování, atmosféra… bylo to něco úplně jiného.“

Zvlášť když se k neobvyklému formátu přidala pandemie, která některým fanouškům ztěžuje a některým v podstatě úplně znemožňuje cestování na utkání jejich týmu. Třeba ti čeští by museli před zápasy Glasgow strávit 11 nocí v karanténním hotelu, neopouštět ho a zaplatit za něj v přepočtu přes 50 tisíc korun.

Vinou koronavirových opatření budou až na pár VIP hostů chybět také turečtí příznivci na zahajovacím duelu v Římě proti domácí Itálii.

„Je to vždycky rozhodnutí místních vlád a my ho musíme respektovat. Nemají s tím nic společného Evropská fotbalová unie ani národní federace,“ vysvětluje turecký člen výkonného výboru Evropské fotbalové unie UEFA Servet Yardimci.

Výjimečný systém turnaje znamená hlavně pro některé týmy také hodně létání. Třeba Švýcaři začínají v Baku a po druhém zápase v Římě se tam zase vrací a Poláci mají pro změnu kombinaci Petrohrad-Sevilla-Petrohrad, zatímco jejich soupeři tolik cestovat nemusí.

„To může hrát roli. Vím, jaké to je, létat před zápasem. Já jsem vždycky ještě druhý den rozklepaný, bude to trochu nespravedlivé,“ říká pro Radiožurnál majitel bronzu z mistrovství Evropy 1980 Ladislav Vízek.

Šance Čechů

A co Češi na euru?

„Mám takové nepříjemné mrazení z těch dvou přípravných zápasů, které nám moc nevyšly,“ připomíná debakl 0:4 s Itálií a vítězství 3:1 nad oslabenou Albánií mistr Evropy z roku 1976 Antonín Panenka.

Vízek to vidí ještě černěji: „Mám s klukama sázku o peníze, že neuděláme ani bod. Kdybychom se Skoty hráli někde jinde, beru to, ale v Hampden Parku… to je jejich stánek. Dál v Londýně s Anglií a nebezpeční Chorvati… nevidím důvod k optimismu našeho národa. Divím se, kde to berou.“

Možná se nakazili od českých reprezentantů, protože ti se nedrží při zdi už od startu přípravy na Euro. Třeba Jakub Jankto počítal, kolik zápasů mu chybí do konce sezóny: „S finále je to nějakých sedm zápasů, s přáteláky devět.“

Až do souboje o zlato si to křídelník Sampdorie Janov naplánoval a Tomáš Souček mu to nerozmlouval: „Ať už skončíme kdekoliv, tak si pak na konci můžeme říct, jestli to bylo úspěšné nebo ne. Máme ale cíl to vyhrát, je potřeba mít ten největší cíl.“

Nic na tom nechtějí čeští fotbalisté měnit ani po výprasku v přípravném utkání v Itálii.

„Dělat paniku, hned ze sebe dělat outsidera, shazovat se, vzdávat se našeho snu a těch největších cílů... to nemá cenu. Kolikrát v životě jste dole a musíte si stále věřit. Věřím, že tenhle tým pořád ještě má co ukázat a i to ukáže,“ je přesvědčený Antonín Barák.

První šanci na mistrovství Evropy k tomu bude mít se svými spoluhráči v pondělí od 15.00, kdy nastoupí v Glasgow proti domácímu Skotsku. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos celého zápasu.