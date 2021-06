‚Když na ně ukážeme, jsou připraveni zaskočit.‘ Kadeřábek se proti Nizozemsku chopil šance

Ze skupiny postoupili, prvního soupeře ve vyřazovací části poslali domů. Čeští fotbalisté se tak chystají na čtvrtfinále mistrovství Evropy. A předchozí úspěšný souboj s favorizovaným Nizozemskem ukázal, že trenéři mají kam sáhnout. Někteří původně náhradníci se tak můžou znovu dostat do hry. Audio Praha 14:10 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kadeřábek v dresu českého národního týmu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Jsem tady od toho, abych to trenérovi znepříjemnil. Myslím, že se mi to podařilo. A teď už je na něm, jak se rozhodne. Pokud dostanu šanci, pokusím se jí opět využít, udělám pro to na tréninku vše,“ vyprávěl pro Radiožurnál Pavel Kadeřábek, který naskočil za vykartovaného Jana Bořila, a svoje úkoly splnil.

A nebyl sám, kdo mohl trenérům zamotat hlavu před Dánskem. „Myslím si, že to máme těžké pořád stejně,“ pousmál se asistent trenéra fotbalové reprezentace Jiří Chytrý. „Musíme pochválit ty kluky, kteří doteď třeba tolik nehráli. Ti, co se dostali na plac, odvedli skvělou práci.“

A měl na mysli třeba výkony Pavla Kadeřábka nebo Antonína Baráka, který v zápase s Nizozemskem nahradil zraněného kapitána Vladimíra Daridu.

Jiří Chytrý ale oceňuje přístup všech reprezentantů: „Je to jedna z věcí, na které dbáme od začátku, aby týmová chemie fungovala. Ovlivňuje to i výběr hráčů na srazy před nominací.“

A podobný postoj je důležitý u fotbalistů, kteří se zatím na hřiště vůbec nedostali. „Jsme tady spolu bezmála měsíc. Není to lehká situace, obětovali dovolené a rodiny. Teď samozřejmě mají osobní ambici, že by chtěli být na hřišti, ale všichni pracují skvěle. Dokázali, že když na ně ukážeme, tak jsou připravení zaskočit a odvést skvělé výkony. Doufám, že nám to vydrží až do konce,“ věří asistent Jaroslava Šilhavého.

Jiří Chytrý věří, že konec na mistrovství Evropy nebude v sobotu, kdy česká fotbalová reprezentace nastoupí v Baku proti Dánsku