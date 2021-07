Čeští fotbalisté se po 17 letech opět utkají s Dánskem ve čtvrtfinále Eura. Tehdy ho porazili jasně 3:0

Na fotbalovém mistrovství Evropy se v pátek rozhodne o prvních semifinalistech, v 18 hodin nastoupí Švýcarsko proti Španělsku a o tři hodiny později se utkají Belgie s Itálií. České reprezentanty čeká čtvrtfinálový zápas proti Dánsku v sobotu na stadionu v Baku. Se stejným soupeřem si národní tým zahrál o semifinále Eura v roce 2004 a po vítězství 3:0 slavil v Portugalsku postup. Praha 7:39 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš slaví gól proti Dánsku na mistrovství Evropy v roce 2004 | Foto: AFP PHOTO Joe KLAMAR | Zdroj: Profimedia

Čeští fotbalisté před 17 lety zvládli čtvrtfinále Eura suverénně. Na stadionu v Portu sice Dány výrazně nepřehráli, góly ale tehdy v Portugalsku stříleli jenom oni.

Krátce po přestávce hlavou otevřel skóre Jan Koller a po 60. minutách hry přidal dvě branky v rychlém sledu nejlepší kanonýr šampionátu Milan Baroš.

„Před zápasem s Dánskem jsme si říkali, že to může být vůbec nejtěžší zápas, který nás čeká. Zápas rozhodoval o tom, jestli budeme úspěšní, nebo neúspěšní. A teď už se myslím dá říct, že kdybychom nekoukali na semifinále, ať to dopadne, jak to dopadne, jsme úspěšní,“ řekl po vítězství nad Dánskem ve vysílání Radiožurnálu bývalý brankář národního týmu Petr Čech.

Češi se následně v semifinále turnaje utkali s Řeckem, kterému po památném stříbrném gólu Traianose Dellase nakonec podlehli 0:1.

Podle reprezentačního záložníka Michala Sadílka, kterému v té době bylo pět let, aktuální výběr tehdejší souboj s Dánskem v kabině zatím neřešil.

„Moc jsme to neprobírali. S kluky samozřejmě víme, že Češi vyhráli a taky se dostali do semifinále, kde bohužel vypadli. Myslím si, že to třeba trenér použije i na nějakém taktickém meetingu,“ dodává Michal Sadílek.

Souboj Česko - Dánsko o postup do semifinále fotbalového Eura začne na stadionu v Baku v sobotu od 18 hodin a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho celý odvysílají v přímém přenosu. Sledovat jej můžete také v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.