Nizozemsko, Slovensko i Španělsko. Čeští fotbalisté stále neví, s kým se utkají v osmifinále Eura

Ještě o poločase to s Tomášem Součkem a jeho spoluhráči vypadalo dobře, sice už prohrávali s Anglií a první místo se vzdalovalo, to druhé ale bylo celkem na dosah, protože Chorvati hráli se Skoty 1:1.

Jenže po pauze dali dva góly a přeskočili Čechy. Ti si tak stále nemůžou zařizovat letenky, protože o dějišti jejich osmifinále i soupeři rozhodnou až středeční zápasy skupin E a F.

„Teď je to úplně jedno, protože všichni soupeři budou stejně kvalitní. Ale myslím si, že nejlepší by to bylo se Slovenskem. Mělo by to takový specifický náboj,“ navrhuje pro Radiožurnál Petr Ševčík.

A i takhle by to mohlo dopadnout, pokud Slováci vyhrají skupinu E, ve které jsou ještě Španělé, Švédové a Poláci. Osmifinále by pak hostilo Glasgow, druhou variantou je souboj s Nizozemskem v Budapešti.

A právě dějiště zápasu je velmi důležité pro trenéra Jaroslava Šilhavého, ve Skotsku totiž stále platí desetidenní karanténa pro fanoušky z ciziny, zatímco v Maďarsku takhle přísná pravidla nejsou.

„Asi bych si přál kvůli lidem Budapešť. Naši fanoušci by za námi mohli přicestovat a povzbudit nás,“ říká Šilhavý. Jasno bude ve středu večer.