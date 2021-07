Dánové spílají rozhodčímu, penalta byla přísná i podle anglických legend. ‚Jasný faul,‘ brání se Sterling

Trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand neskrýval po vyřazení v semifinále mistrovství Evropy s domácí Anglií zklamání a rozhořčení ze sporně nařízené penalty, která v prodloužení rozhodla o jejich prohře 1:2. Ke kontroverznímu závěru se navíc ještě přidala skutečnost, že na hřišti byl v bezprostřední blízkosti další míč. Nad penaltou se pozastavili také bývalí angličtí reprezentanti, podle Raheema Sterlinga ale šlo o jasný faul. Londýn 10:59 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raheem Sterling padá po kontaktu s Joakimem Mählem | Foto: CATHERINE IVILL | Zdroj: Reuters

Seveřany poslal do vedení v londýnském Wembley po půl hodině hry Mikkel Damsgaard z přímého kopu. Ještě do konce prvního poločasu vyrovnal vlastní brankou kapitán Simon Kjaer. Ve 104. minutě rozhodl zápas ve prospěch domácích kapitán Harry Kane dorážkou vlastní penalty.

Všichni semifinalisté Eura odehráli základní skupiny doma. ‚Nezdá se mi to regulérní,‘ říká Hašek Číst článek

Rozhodčí Danny Makkelie ve spolupráci s videorozhodčím odpískal pokutový kop po diskutabilním souboji Raheema Sterlinga s Joakimem Mählem. Z opakovaných záběrů bylo patrné, že dánský obránce se anglického útočníka pouze lehce dotkl kolenem. Na hřišti navíc v tu chvíli byly dva míče.

„Jsme velmi, velmi zklamaní, těžko hledám slova. Mrzí nás, že utkání rozhodl takový moment. Neměla to být penalta, to mě štve,“ citoval web ESPN Hjulmanda, jehož výběr ve čtvrtfinále porazil Česko 2:1.

„Jedna věc je prohrát zápas, to se stává, ale prohrát takovým způsobem je bolestivé. Už proto, že kluci do toho dali všechno. Nejdřív to musíme vstřebat, než budeme moct popsat, co cítíme. Opustit tímhle způsobem turnaj je hořké,“ uvedl devětačtyřicetiletý rodák z Aalborgu.

Své mužstvo za vystoupení na Euru pochválil. „Je bezvadné, co se klukům povedlo. Je v nich fantastická síla. Hrají neuvěřitelným způsobem. Útočili jsme, dávali góly a ukázali naše pravé já. Kluci do toho dali všechno, co v nich je, jak na hřišti, tak mimo něj,“ prohlásil Hjulmand.

Dánové bojovali i za spoluhráče Christiana Eriksena. Ten v první půli úvodního utkání ve skupině s Finskem (0:1) náhle zkolaboval a lékaři mu s použitím defibrilátoru zachránili život. Devětadvacetiletý záložník Interu Milán pak během šampionátu podstoupil operaci, při níž dostal přístroj na hlídaní srdečního rytmu.

„Jsem vděčný celému národu. Potřebovali jsme podporu a pochopení poté, co se přihodilo Christianovi. Dostalo se nám hodně lásky a podpory. Bylo úžasné to cítit. Naše budoucnost je plná naděje a víry. Tihle kluci jsou mimořádní a celý národ může být pyšný. Dávejte jim lásku a úctu pořád najevo, protože si to zaslouží. Můžeme být neuvěřitelně hrdí,“ konstatoval Hjulmand.

Angličané slaví

Útočník Raheem Sterling odmítl, že by fotbalistům Anglie do finále mistrovství Evropy pomohl nafilmovanou penaltou. Podle něj pokutovému kopu předcházel jasný faul.

Méně faulů, plynulejší hra. Rozhodčí na Euru razí nový metr, Příhoda chce podobný přístup i v české lize Číst článek

Ke kontroverznímu závěru navíc ještě přidala skutečnost, že na hřišti byl v bezprostřední blízkosti další míč. Rozhodčí Danny Makkelie však nechal hru pokračovat a vzápětí po diskutabilním souboji Sterlinga s Joakimem Mählem odpískal penaltu.

Podle televizních záběrů však došlo k minimálnímu kontaktu, útočník Manchesteru City ale obvinění ze simulování odmítl. „Vnikl jsem do pokutového území, soupeř mi nastavil pravou nohu a fauloval mě. Takže penalta,“ citovala ho agentura Reuters.

Trenér anglické reprezentace Gareth Southgate přiznal, že Anglii k postupu pomohlo velké štěstí. „Za výkon jsme si postup zasloužili, ale chápu, že někomu se odpískaná penalta může zdát přísná,“ uvedl padesátiletý kouč.

Southgate si také při rozhodující akci všiml druhého míče na trávníku. „Podobnou situaci už jsem zažil kdysi při zápase v Anglii, kde gól platil. Ale netušil jsem, jak se k tomu rozhodčí postaví teď,“ přidal.

Nad kontroverzní penaltou se pozastavili také bývalí angličtí reprezentanti. Micaha Richardse zarazilo, že podobný pokutový kop posvětil i videorozhodčí. „Všichni jsme fanoušci, ale je potřeba to říct tak, jak to je,“ řekl bývalý obránce pro BBC.

„Rozhodčí na turnaji jsou fantastičtí, ale nechápu, že tohle rozhodnutí nezměnili,“ uvedl. „Samozřejmě že nechceme vyhrávat díky pochybným verdiktům. Nicméně kolikrát Anglii chyběl ten potřebný kousek štěstí. Teď ho měla,“ prohlásil Richards.

Pokutový kop se nelíbil ani Alanu Shearerovi, který ho označil za přísný. „Kdyby takovou penaltu pískli proti Anglii, byl bych hodně naštvaný,“ uvedl nejlepší střelec v historii Premier League.

„Penalta byla přísná, ale tak to prostě chodí. Musíte mít i štěstí. V nastavení semifinále mistrovství světa v roce 1990 jsme trefili tyč, mohli jsme jít do finále. To jsou přesně ty okamžiky, kdy potřebujete štěstí,“ přidal anglický rekordman v počtu zápasů, bývalý brankář Peter Shilton.