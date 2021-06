Ofenzivě českého týmu se na Euru nedaří, skóruje jen Schick. ‚Třeba to bude stačit,‘ říká trenér

Čeští fotbalisté postoupili do osmifinále mistrovství Evropy ze třetího místa ve skupině. Národní tým ve Wembley podlehl Anglii 0:1 a v tabulce ho po výhře 3:1 nad Skotskem přeskočili Chorvaté. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý musí před vyřazovací fází turnaje řešit problémy v ofenzivě, góly totiž na Euru střílí jenom Patrik Schick. Londýn 7:52 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick proměňuje penaltu proti Chorvatsku | Foto: Petr David Josek | Zdroj: Reuters

Jeden dal po centru hlavou, další překvapivým lobem, a naposledy se proti Chorvatům prosadil z penalty. Společně s dalšími třemi fotbalisty je Patrik Schick aktuálně nejlepším střelcem turnaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý musí před vyřazovací fází na Euru řešit problémy v ofenzivě, góly totiž střílí jenom Schick. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

Na góly je ale na Euru z Čech zatím sám. „Když mu to bude střílet, tak bude dávat góly jenom jeden. Třeba to bude stačit, když dá v každém zápase něco. Ale je to v těch klucích. Někdo je rozený střelec, někdo je pracant, vytváří šance. A to tam nebylo, proto jsme nedali gól,“ řekl Radiožurnálu trenér Jaroslav Šilhavý po utkání v Anglii, ve kterém se národní tým v ofenzivě spíše trápil.

Vždyť čeští fotbalisté si ve Wembley připsali jedinou střelu na bránu. „Těžko jeden hráč může táhnout celý mančaft takhle daleko. Takže to bude i na nás, abychom se víc pouštěli do střel ze střední vzdálenosti, víc se dostávali do vápna a byli gólově produktivní. Byl bych rád, kdybych se taky gólově prosadil. Doufám, že se to povede,“ přeje si reprezentační kapitán Vladimír Darida, jeden z hráčů, od kterého trenéři produktivitu čekají.

Podobně jako od Tomáše Součka, který se v uplynulé sezoně Premier League trefil desetkrát. „Musíme se zlepšit hlavně okolo soupeřovi šestnáctky. Musíme tam víc držet balon, abychom si připravili víc šancí,“ uvědomuje si Tomáš Souček, který ve středu se svými spoluhráči bude vyhlížet soupeře pro osmifinále.

Další zápas budou hrát Češi buď v neděli v Budapešti proti Nizozemsku, nebo příští úterý s vítězem skupiny E, tedy buď se Švédskem, Španělskem, Slovenskem nebo Polskem.