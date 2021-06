Angličtí fotbalisté čelí na sociálních sítích tisícům urážek. Nejvíce jich míří na trenéra Southgata

Angličtí fotbalisté jsou během zápasů Eura 2020 terčem útoků v online prostředí. Analýza britského serveru The Guardian uvádí, že během tří skupinových utkání Anglie byli hráči terčem 2114 urážlivých zpráv, a to včetně rasistických příspěvků. Do výzkumu byly zahrnuty jen tweety v časovém období pěti hodin kolem jednotlivých zápasů – hodinu před výkopem, během zápasu a dvě hodiny po něm. Londýn 10:50 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Anglie Gareth Southgate | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Britský zpravodajský server na výzkumu spolupracoval s antirasistickou organizací Hope Not Hate a analyzoval celkem 585 tisíc příspěvků zmiňující jména hráčů, jejich přezdívky a další podobné tweety. Celkem bylo identifikováno 4505 potenciálně urážlivých příspěvků, které byly následně manuálně jednotlivými redaktory ověřeny.

Analýza ukazuje velkou míru nenávisti namířenou především na kapitána Albionu Harryho Kanea, křídelníka Raheema Sterlinga či trenéra výběru Garetha Southgata.

The Guardian během tří zápasů ve skupině E Eura 2020 proti Chorvatsku, Skotsku a České republice identifikoval 2114 urážlivých tweetů. Z toho 44 z nich bylo explicitně rasistických vůči hráčům tmavé pleti, a to ať už urážkami nebo prostřednictvím emotikonů opic. Dalších 58 tweetů napadalo hráče kvůli jejich antirasistickým postojům, například kvůli pokleknutí před úvodním hvizdem.

Z celkového počtu urážlivých tweetů jich 506 bylo směřováno na kapitána týmu Kanea, 430 na střelce zatím jediných dvou gólů Anglie Sterlinga. Z dalších hráčů byli podle Guardianu terčem internetové zlosti i záložníci Phil Foden a Jack Grealish, dále brankář Jordan Pickford či stoper Tyrone Mings.

Vůbec nejvíce urážek však mířilo na trenéra anglických fotbalistů Garetha Southgata, celkem šlo o zhruba 700 vzkazů.

„Online urážky, specificky rasistické urážky, jsou vážným problémem. I když je to relativně menšinový obsah, může mít obrovský dopad na oběti, ale i další uživatele sociálních sítí. To znamená, že jeden příspěvek může způsobit větší újmu než jen jedné osobě, na kterou je namířen,“ řekl výzkumník z organizace Hope Not Hate.

Na druhou stranu tweety, které hráče podporovaly a odsuzovaly rasismus a urážky, měly větší pravděpodobnost, že je budou ostatní uživatelé retweetovat nebo lajkovat, uvádí analýza.

V dubnu anglická fotbalová komunita a mediální organizace na čtyři dny kolektivně bojkotovaly sociální sítě, aby na problém online urážení a rasismu upozornily.

Anglie vyhrála na Chorvatskem a Českem 1:0, se Skotskem remizovala bez branek a v osmifinále ji v úterý v londýnském Wembley čeká Německo.