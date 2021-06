Šilhavý poprvé povede tým na velkém turnaji jako hlavní trenér. ‚Bude to asi vrchol mé kariéry,‘ říká

„Je to pro mě obrovská čest dostat se na tenhle post a probojovat se na mistrovství Evropy. Moc se na to těšíme a bude to pro mě asi vrchol trenérské kariéry,“ popsal Radiožurnálu Šilhavý.

V dobách hráčské kariéry se stal rekordmanem v počtu ligových startů a spoustu zkušeností Jaroslav Šilhavý nasbíral i jako trenér. S Libercem a Slavií získal mistrovský titul, své týmy vedl v evropských pohárech a jako asistent reprezentačního kouče Karla Brücknera zažil třeba bronzové Euro v roce 2004.

„Sází na týmovost, na duch kolektivu. Zatím mu to vychází a myslím, že udělal po dlouhé době zase dobrý tým. Naslouchal trenérovi Brücknerovi a myslím, že si od něj něco vzal,“ říká nejlepší střelec v historii české reprezentace Jan Koller.

Šilhavý před téměř třemi lety vystřídal na lavičce národního týmu Karla Jarolíma a kromě postupu na evropský šampionát vytáhl mužstvo mezi elitu v Lize národů.

Ta hlavní zkouška ale pro něj začne až v pondělí. „Nervozita není lehká, je větší, ale myslím, že je to úměrné tomu, co je před námi. Věříme tomu, že cesta, kterou jsme ušli, přinášela postupně výsledky a že tady bychom to měli zúročit a pokusit se o dobrý výsledek,“ myslí trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý.

Národní tým nastoupí proti Skotsku na stadionu Hempden Park v 15 hodin a Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají celý zápas v přímém přenosu. Sledovat jej také můžete v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.