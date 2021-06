‚Jsem z Holeše nadšený i dojatý.‘ Trpišovský se obává zájmu o opory, do Slavie chce Krmenčíka

„Jsem z nich nadšený, samozřejmě i z těch, kteří už ve Slavii nejsou, jako Vláďa Coufal nebo Tomáš Souček. Člověku se vybavují vzpomínky na zažité zápasy, je radost je vidět v reprezentačním dresu,“ říká Radiožurnálu Jindřich Trpišovský.

V reprezentačním dresu někteří nejen nastupují, ale i září. Například záložník Tomáš Holeš, který proti Nizozemsku kromě poctivé obranné práce úřadoval i v ofenzivě. Hlavou nejprve vstřelil vítězný gól a na druhý po vystihnutí přihrávky soupeře nahrál Patriku Schickovi. Po zásluze byl zvolen hráčem utkání.

„Co se týká Tomáše, ta situace u druhého gólu ho úplně charakterizuje.To byl v podstatě ztracený balon, do té situace by šel tak jeden hráč z deseti. Nespekuloval, vyrazil, udělal to krásně a byl z toho vlastně rozhodující gól. Z jeho výkonu jsem byl nadšený a trochu i dojatý.“

Nabídky za reprezentanty

Chvílemi to ale nejsou jen slzy dojetí, které se Jindřichu Trpišovskému ženou do očí při sledování Eura, protože výkony jeho současných svěřenců Holeše, Lukáše Masopusta, Petra Ševčíka a Jana Bořila mu zároveň přidělávají i starosti.

Čím delší dobu stráví na turnaji, tím později se připojí ke Slavii připravující se nejen na start domácí ligy, ale i na kvalifikaci Ligy mistrů. A samozřejmě není vyloučené, že by na někoho z nich přišla neodolatelná nabídka ze zahraničí.

„To, že kluci hrají na Euru takhle, znamená, že nabídka může přijít opravdu kdykoliv. Pokud se jim povede zopakovat výkon, může to ještě eskalovat. Čím dál v turnaji půjdou, tím víc budou přesvědčovat kluby z vyspělých lig, že mají na tu jejich úroveň. Je to další z věcí, kterou nosíme v hlavě,“ přiznal pětačtyřicetiletý kouč.

Zájem o Krmenčíka

Hned vedle toho, že na mistrovství Evropy běhá taky minimálně jeden fotbalista, kterého by Slavia naopak chtěla získat: náhradní útočník české reprezentace Michael Krmenčík, který se touží z belgických Brugg vrátit do Česka.

„S Michaelem jsme v kontaktu. Znám ho od jeho 18 let a jako trenéři věříme, že v něm dřímá potenciál, který třeba ještě úplně neukázal. Mezi vedeními klubů probíhají nějaká jednání, pokud to bude schůdné, budeme rádi, kdyby to dopadlo,“ říká trenér pražské Slavie.