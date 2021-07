Zdravotnická organizace: Plné stadiony i hospody během Eura mohou za nárůst počtu covid pozitivních

Fotbalové Euro se pomalu blíží svému vrcholu. Zatím přineslo mnoho krásných gólů, akcí i zážitků. Podle Světové zdravotnické organizace ale také vede k nárůstu počtu nakažených po celé Evropě, upozorňuje deník The New York Times. Problémem jsou podle nich nejen přeplněné stadiony, ale také hospody a restaurace, kde fotbal řada fanoušků sleduje. Organizace se obává další covidové vlny. Londýn 14:33 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fanoušci během utkání mezi Českem a Chorvatskem v Glasgow | Foto: PETR DAVID JOSEK | Zdroj: Reuters

„Musíme se podívat mnohem dál, než jen na samotné stadiony. Musíme se podívat, jak se tam lidé dostávají. Cestují ve velkých přeplněných autobusech. A když odejdou ze stadionu, přesunou se do přeplněných barů a hospod, “ řekla podle deníku The New York Times Catherine Smallwoodová ze Světové zdravotnické organizace.

Odvolává se na zjištění úřadů. Ty skotské zaznamenaly téměř 2000 případů nákazy koronavirem, za které může Euro. Dvě třetiny z nich souvisely se zápasy v Londýně v polovině června. Fanoušci fotbalu se nakazili přímo na stadionu, ve fanzoně nebo v hospodě. Nejméně 120 fanoušků také bylo pozitivních, když se vrátilo z Petrohradu domů do Finska.

Fanouškům během měsíců koronavirových restrikcí fotbal chyběl, proto neváhají během Eura cestovat za svým týmem. Finové jeli do Ruska, Francouzi cestovali do Rumunska, Velšané do Nizozemska.

Podle zdravotníků je riziko další vlny velké, protože většina zemí v Evropě zatím stihla proočkovat méně než třetinu populace. Vážné následky se mohou podle odborníků projevit později v létě nebo až na podzim.

Ze stejného důvodu ve čtvrtek kritizoval německý ministr vnitra Horst Seehofer UEFA. Prý ignoruje epidemickou situaci a chová se nezodpovědně. Naráží tím na plné stadiony ve Velké Británii, kde dominuje varianta koronaviru delta a počty případů rostou i přes vysoký podíl očkovaných.

Navzdory všem varováním ale britské úřady povolily 60 000 fanoušků na stadionu Wembley, kde se budou konat obě semifinále a finále Eura.