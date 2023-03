Čeští fotbalisté kvalifikaci o evropský šampionát rozehrají proti Polsku. Soupeře vede nový kouč Santos

Čeští fotbalisté veče sehrají první zápas v tomto roce. Na úvod kvalifikace mistrovství Evropy 2024 nastoupí v Edenu proti Polsku. Osmifinalisty loňského světového šampionátu čeká premiéra pod novým trenérem Portugalcem Fernandem Santosem. Jeho protějšek Jaroslav Šilhavý prozradil Radiožurnálu Sport, co od šéfa polské střídačky očekává. Úvodní výkop utkání Česka proti Polsku je v Edenu naplánován na 20.45. Praha 10:01 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fernando Santos působí jako hlavní kouč u fotbalistů Polska | Zdroj: Profimedia

Osmašedesátiletý kouč nahradil ve funkci Czeslawa Michniewicze, se kterým polský fotbalový svaz po turnaji v Kataru neprodloužil smlouvu. Santos vede Polsko jako třetí zahraniční trenér po Nizozemci Beenhakerovi a krajanovi Sousovi. Novému zaměstnavateli se rodák z Lisabonu upsal 24. ledna a na přípravu týmu na vstup do evropské kvalifikace tak měl přesně dva měsíce.

„Samozřejmě ne všechno fungovalo hned, ale na trénincích jsme se rychle sehráli. Cítím velké očekávání a pokud by trenér nebyl v určitém stresu, nedělal by práci dobře. Je to pro mě nová životní etapa, nová země, nový jazyk. Cítím velkou zodpovědnost,“ řekl na tiskové konferenci v Edenu kouč polských fotbalistů Fernando Santos

Na klubové úrovni vedl Porto, Panathinaikos Atény nebo Benficu Lisabon, poté působil u reprezentace Řecka. Od roku 2014 trénoval Portugalsko, na jehož lavičce skončil po loňském vypadnutí ve čtvrtfinále mistrovství světa. S týmem kolem Cristiana Ronalda Santos v roce 2019 ovládl Ligu národů a o tři roky dřív s ním dokonce slavil evropský titul.

„Zasluhuje velký respekt, má hodně zkušeností. Jsem přesvědčený, že polskému týmu určitě pomůže nadhledem. Možná tam bude jazyková bariéra, ale pokud jdou lidé v týmu za jedním cílem, tak najdou společnou řeč,“ myslí si reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý, který Santose zná z loňských soubojů s Portugalskem v Lize národů.

Realizační tým Čechů měl kvůli změně kouče u polského výběru při přípravě na zápas ztížené podmínky. Potvrdil to i kapitán Tomáš Souček.

„Koukali jsme na jejich zápasy, něco máme v hlavě, ale vždy se pod novým trenérem může ukázat pár změn, na které budeme muset zareagovat hned na začátku utkání.“

Zápas českých fotbalistů s Polskem začíná ve 20.45 a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.