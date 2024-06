Srbským hvězdám to úplně neklape, myslí si expert Horváth. U Angličanů ho zaráží zvláštnosti v sestavě

Fotbalisté Španělska zdolali na mistrovství Evropy úřadující šampiony z Itálie 1:0. V předchozích duelech Srbové remizovali se Slovinci 1:1, stejně jako Angličané s Dánskem. Podle fotbalového experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha byl nejpřesvědčivějším celkem čtvrtečního hracího dne tým z Pyrenejského poloostrova. Praha 9:26 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Srbska remizovali na Euru se Slovinskem 1:1 | Zdroj: Reuters

Pavle, co říkáš na výkony Srbů? S Anglií sice prohráli 0:1, ale příliš šancí jí nedovolili. Teď byli v duelu se Slovinci v roli favorita, ale nepotvrdili ji. Proč podle Tebe spoustě velkých fotbalových osobností nejde souhra v srbském národním týmu?

Je to zajímavé, Srbové mají nabitý útok hvězdami - Aleksandar Mitrovič, Dušan Tadič a Dušan Vlahovič, to jsou hráči světového kalibru ale dohromady jim to úplně neklapalo, vyrovnali v posledních vteřinách. Jsem zvědavý, jestli budou mít sílu postoupit ze skupiny.

Angličané remizovali s Dánskem také 1:1. Ani v jednom utkání sice vyloženě nezářili, ale mají ctyři body a postup ze skupiny by je neměl minout. Jak ti zatím výkony svěřenců kouče Garetha Southgatea líbí ?

Jsou tam různé zvláštnosti, třeba, že hrají tři pravý beci. Trent-Alexander Arnold, Kyle Wakler a Kieran Trippier. Jeden hraje levého obránce, jeden středního záložníka a není to úplně dobré. Anglie čekala víc i sama od sebe, protože výkony nejsou úplně fantastické, že bychom si řekli, že Angličané jsou jedním z favoritů.

Na závěr se hrál šlágr Španělsko - Itálie, jak se ti líbil? Španělé vyhráli 1:0, ale nebýt italského gólmana Donnarumy, mohl to být debakl. Je španělský celek v tuhle chvíli nejlepším týmem Eura?

Zápas jsem sledoval podrobně, spolukomentoval jsem ho. Španělé měli vyhrát větším rozdílem. Pro Itálii je to velký vykřičník, protože jestli takto budou hrát, tak moc daleko na šampionátu nedojde. Španělé hrají skvěle, mají vyváženou ofenzivní a defenzivní část a vytváří si v šance v průběhu celého zápasu. Bohužel ve čtvrtek proměnili jen jednu a to ještě vlastním gólem, ale byli jednoznačně lepší.

V pátek se budou hrát na ME také tři zápasy. Slovensko - Ukrajina, Polsko - Rakousko a Nizozemsko - Francie. Který duel by podle Vás mohl být nejzajímavější?

Pravděpodobně Nizozemsko - Francie, to je jeden zápasů, co budu sledovat, protože ho budu i spolukomentovat. Samozřejmě ale budu sledovat i Slováky.