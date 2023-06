Fotbal živě: Česko - Izrael 0:0. 2. poločas utkání na mistrovství Evropy do 21 let komentuje Petr Mathauser

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let mohou poprvé od roku 2011 postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V zápase proti Izraeli, který začal v gruzínském Kutaisi v 18.00, musí uhrát alespoň bod. Na stanici Radiožurnál Sport komentuje utkání v přímém přenosu reportér Petr Mathauser.

