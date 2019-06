Zápasy se sobě rovnými i postup na Euro. Reprezentace si pochvalují první ročník Ligy národů

Asi největší změnou, kterou přinesla fotbalová Liga národů, bylo to, že se jednotlivé reprezentace na rozdíl od předchozích kvalifikačních cyklů utkávaly de facto se sobě rovnými týmy - protože nasazení do čtyř výkonnostních divizí Ligy národů se řídilo podle aktuálního žebříčku fotbalové federace FIFA.

Nasazené celky se pak utkávaly mezi sebou v rámci jednotlivých divizí. A podle posledních reakcí to byla pozitivní změna, jak ostatně už před finálovým turnajem Ligy národů prohlásil třeba trenér anglického týmu Gareth Southgate.

„Opravdu si tu soutěž užíváme. Tady na finálovém turnaji nás čekají výborné zápasy i fanoušci jsou natěšení. Vedle mistrovství světa a Evropy tu najednou máme úplně jinou soutěž, ve které jsme se v jedné divizi utkávali s těmi nejlepšími evropskými týmy a za každý těžký zápas a možnost hrát o jakoukoliv trofej jsme samozřejmě vždycky rádi, což právě tenhle turnaj nabízí,“ citoval anglického trenéra Radiožurnál.

Z Ligy národů navíc ještě můžou těžit i týmy, které se finálového turnaje teď o víkendu nezúčastnili. Díky svému umístění v Lize národů si totiž reprezentační týmy můžou zajistit postup na mistrovství Evropy v příštím roce, pokud tedy náhodou nepostoupí přímo v samotné kvalifikaci.

Díky Lize národů tak mají šanci zahrát si na evropském šampionátu i papírově slabší týmy z té nejnižší výkonnostní divize - tedy třeba země jako Gruzie, Bělorusko nebo Kosovo, které by se v předchozích letech za normálních okolností na Euro nejspíš nekvalifikovaly.

Minimálně čtyřem týmům z elitní divize, které se zúčastnily finálového víkendu v Portugalsku, se Liga národů vyplatila i finančně. Za účast v takzvaném Final Four inkasovaly od evropské fotbalové unie UEFA v přepočtu od 180 milionů korun za čtvrté až do 270 milionů korun za první místo. Jenom pro ilustraci - podobné peníze si na klubové úrovni můžou týmy vydělat za postup do osmifinále nebo čtvrtfinále v prestižní Lize mistrů.