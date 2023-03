Česká reprezentace se po 20 letech vrátila do Moldavska. ‚Měli jsme to jednodušší,‘ vzpomíná Baroš

Čeští fotbalisté už jsou v Moldavsku, kde se po úvodní výhře nad Polskem připravují na další zápas kvalifikace mistrovství Evropy. Národní tým se na stadionu v Kišiněvě představí po víc než 20 letech, kdy v moldavské metropoli zahájil úspěšnou kvalifikaci na Euro 2004. Kišiněv (Moldavsko) 8:30 26. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozápasová radost Tomáše Součka | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V říjnu 2002 čeští fotbalisté v Kišiněvě potvrdili roli favorita, byť průběh utkání byl pro ně možná složitější, než čekali.

V prvním poločase tenkrát na těžkém terénu v Moldavsku gól nepadl, po změně stran ale Jankulovski proměnil penaltu a krátce na to upravil na konečných 2:0 Rosický. V české brance byl už tehdy Petr Čech, který tou dobou v reprezentačním áčku pořád ještě začínal.

„Vzpomínám si na to, protože to byl oficiálně můj první start v kvalifikaci za národní tým. Podmínky byly dost složité, byla zima i dost velké bahno. Potýkali jsme se nejen se soupeřem, který byl plný odhodlání, ale i podmínkami,“ vzpomínal pro Radiožurnál Sport rekordman v počtu startů za českou reprezentaci Petr Čech.

V červnu 2003 národní tým v evropské kvalifikaci přivítal Moldavsko v Olomouci, kde zvítězil vysoko 5:0.

„Musím říct, že si vzpomínám matně, ale ty zápasy jsme zvládli dobře. Byly to takové ty zápasy, kdy se od nás čekala jasná výhra, v těch nesmíte klopýtnout a zvládnout to za každou cenu,“ zdůrazňuje bývalý obránce Zdeněk Grygera, který v kvalifikaci Eura 2004 nastoupil proti Moldavcům v obou vítězných duelech.

Současní reprezentanti na úspěchy svých předchůdců budou chtít v Kišiněvě navázat. Podle někdejšího útočníka Milana Baroše ale musí být obezřetní.

„Když člověk teď vidí i ty malé mančafty, je tam spoustu hráčů, kteří hrají v Evropě a mají potřebnou kvalitu. Kluky určitě nečeká nic lehkého i kvůli tomu, že budou favority a všichni spoléhají na to, že vyhrají. My jsme to měli jednodušší, měli jsme je ještě jako outsidery, dnes už je to v Evropě ale hrozně vyrovnané. Outsiderů je strašně málo,“ myslí si Milan Baroš – historicky druhý nejlepší střelec reprezentace.

Na papíře ale malá země jako outsider jednoznačně působí. V kádru národního týmu najdeme většinou hráče domácí soutěže, rumunské a izraelské ligy, či nižších soutěží v Turecku. V minulém zápase navíc Moldavsko pouze remizovalo s pětadvacetkrát menšími Faerskými ostrovy 1:1.

Pondělní zápas českých fotbalistů v Moldavsku začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.