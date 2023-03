Sázka na debutanty fotbalové reprezentaci vyšla. Jurásek a Krejčí si pochvalovali spolupráci

Čeští fotbalisté porazili v úvodním utkání kvlifikace na EURO 2024 Polsko 3:1 a byl to zápas plný premiér. V základní sestavě se objevily hned dva debutanti v národním týmu - jedním z nic byl slávistický obránce David Jurásek, druhým sparťanský střelec Tomáš Čvančara. V zápase také padl nejrychlejší gól v historii české reprezentace. Praha 7:09 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí střílí úvodní branku utkání | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Zatím to ještě nějak vstřebávám, ale už si to spíš užívám, protože vím, co se nám povedlo. Porazili jsme Poláky a navíc jsem podal docela dobrý výkon, z toho mám radost,“ mluvil spokojeně bezprostředně po zápase levý obránce David Jurásek.

Ten si o nominaci řekl svými výkony v dresu Slavie a formu si přenesl i do národního týmu. Od začátku na něm bylo vidět velké herní sebevědomí, které navíc korunoval už ve druhé minutě krásnou asistencí.

„Dobře o sobě víme, hráli jsme spolu v reprezentaci do 21 let. Vidím, že takové balony tam dává i ve Slavii, tak jsem si našel prostor a on mi to tam skvěle posadil,“ popisoval gólový moment útočník Tomáš Čvančara, pro kterého to byl stejně povedený večer.

I on nastoupil v seniorské reprezentaci vůbec poprvé a důvěru splatil tak jak se od útočníka čeká, gólem ve třetí minutě.

Polákům šla hlava kolem. Ještě před Čvančarou totiž svým premiérovým gólem v reprezentaci a nejrychlejším gólem historie samostatné republiky Ladislav Krejčí.

„Emoce byly strašně silné. Ani gól si úplně nepamatuji, protože to bylo něco neuvěřitelného. Jsou to věci, na které určitě v životě nezapomenu,“ řekl Krejčí.

Na slávisticko-sparťanské trase Krejčí-Jurásek-Čvančara chodil balon v zápase poměrně často. Zejména první dva jmenovaní museli na levé straně vzorně spolupracovat. Jak ale prozradil Ladislav Krejčí, i díky jejich vztahu mimo hřiště to šlo snadno.

„Je to sice slávista, ale známe se už ze Zbrojovky. Občas spolu trávíme čas v Brně. Spolupracovalo se mi s ním skvěle, komunikovali jsme spolu úplně bez problémů. Klobouk dolů před ním, na první start velice skvělý výkon," pochvaloval si Krejčí.

„Máme to nastavené tak, že máme neutrální zónu v Brně, kde se potkáváme se společnými kamarády. V Praze si během sezony nic nedarujeme, tam rivalita je. Teď v reprezentaci jsme opět na neutrální půdě," řekl Jurásek.

Především díky debutantům tak Češi úspěšně vstoupili do kvalifikace na příští evropský šampionát výhrou 3:1 nad Polskem. Další zápas čeká svěřence trenéra Šilhavého v pondělí v Moldavsku