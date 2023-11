Fotbalisté budou při prosincovém losu Eura ve třetím koši, nemůžou narazit na Slováky nebo Chorvaty

Čeští fotbalisté budou při prosincovém losu skupin mistrovství Evropy v příštím roce v Německu ve třetím ze čtyř výkonnostních košů. S jistotou se vyhnou Slovensku, Nizozemsku, Chorvatsku, Skotsku a Slovinsku. Až ve čtvrtém koši bude obhájce zlata Itálie, o čemž definitivně rozhodl úterní závěrečný den kvalifikačních skupin. Posledním přímým postupujícím se stalo Chorvatsko. Berlín 13:11 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mužstvo české fotbalové reprezentace během utkání kvalifikace na EURO 2024, Česká republika - Moldavsko | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Rozdělení do košů, které UEFA teprve oficiálně potvrdí, se uskuteční na základě výsledků z kvalifikace. Český tým obsadil ve své skupině druhé místo se stejným bodovým ziskem jako vítězná Albánie, s níž měl horší vzájemnou bilanci.

Díky pondělní výhře 3:0 v Olomouci nad Moldavskem v přímém souboji o postup se národní celek dostal do třetího koše. Pokud by jen remizoval, což by mu také stačilo k účasti na šampionátu, figuroval by v nejslabším čtvrtém koši.

Pots confirmed for the #EURO2024 draw ✅ pic.twitter.com/cFfM6bXZ1t — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 21, 2023

V každém z košů bude šest zemí. Česko má jistotu, že ve skupině nenarazí na bývalého federálního partnera Slovensko, které rovněž v kvalifikaci obsadilo druhé místo. Reprezentanti si také nezopakují souboj se Skotskem a Chorvatskem ze skupinové fáze minulého Eura a v základní části se neutkají ani s Nizozemskem, které na předchozím kontinentálním šampionátu vyřadili v osmifinále.

V prvním koši figurují giganti a vítězové kvalifikačních skupin Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie a Anglie. Spolu s nimi pak pořadatel turnaje Německo. Češi si mohou zopakovat souboj z kvalifikace s Albánií, která bude ve druhém koši. Narazit mohou i na soupeře ze zářijové přípravy v Budapešti Maďarsko (1:1) nebo na Dánsko, které je vyřadilo ve čtvrtfinále minulého Eura.

Nepříjemný čtvrtý koš

Ze čtvrtého koše mohou českému týmu připadnout Italové, kteří vydřeli postup v posledním kole skupiny po bezbrankové remíze s Ukrajinou. Vedle obhájců zlata budou v nejhorší šestici podle kvalifikace také Švýcarsko a tři vítězové z březnového play-off, kterého se zúčastní 12 zemí.

Skupinová fáze evropského šampionát se bude losovat 2. prosince od 18.00 v Hamburku. Turnaj má stejný formát jako předešlé mistrovství. Celkem 24 účastníků bude rozděleno do šesti čtyřčlenných skupin, do vyřazovací fáze postoupí vždy první dva týmy tabulky a čtyři nejlepší mužstva ze třetích míst.

Šampionát začne 14. června a bude ho hostit 10 stadionů ve stejném počtu měst. Pořadatel Německo má jisté místo ve skupině A. Český tým od rozdělení federace postoupil ze všech evropských kvalifikací a na kontinentálním mistrovství si zahraje poosmé za sebou. FAČR za účast reprezentace na Euru získá prémii v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun.

České mužstvo bude startovat na šampionátu s novým trenérem, dosavadní kouč Jaroslav Šilhavý po zápase s Moldavskem skončil. Smlouva by mu oficiálně vypršela 30. listopadu a k jejímu prodloužení by bylo zapotřebí uplatit oboustrannou opci. Chtít pokračovat by tedy musela nejen FAČR, ale i trenér.

Rozdělení do košů na losování skupin Eura 2024 Koš 1: Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie, Anglie.

Koš 2: Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko, Albánie, Rakousko.

Koš 3: Nizozemsko, Skotsko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko, Česko.

Koš 4: Itálie, Srbsko, Švýcarsko, tři vítězové z play-off.